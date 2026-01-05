Ronald Araujo vuelve a una convocatoria del Barça para la disputa de la Supercopa

El defensa uruguayo Ronald Araujo, de baja en las últimas semanas para cuidar su salud mental, regresa a la convocatoria del Barcelona, que este lunes viajará a Arabia Saudita para disputar el miércoles la primera semifinal de la Supercopa de España.

El club azulgrana anunció este lunes en un comunicado la lista de convocados para el torneo, con la presencia de Araujo y las únicas ausencias de Gavi y del danés Andreas Christensen, ambos lesionados.

Araujo no viste la camiseta azulgrada desde el 25 de noviembre, cuando el Barcelona perdió 3-0 en su visita al Chelsea en la 5ª jornada de la fase de liguilla de la Champions.

En ese encuentro disputado en Stamford Bridge, el defensor uruguayo tuvo una desacertada actuación y acabó expulsado antes del descuento tras ver dos tarjetas amarillas en apenas diez minutos.

Tras ese partido, Araujo recibió numerosas críticas y el futbolista pidió al club una "pausa por salud mental", según informó la prensa española.

"Ronald no está listo en este momento. Es una situación privada. No quiero decir más. Por favor, respeten eso también", declaró el entrenador alemán Hansi Flick, sin dar más precisiones sobre el estado de salud de su futbolista.

Araujo regresó a los entrenamientos la semana pasada, aunque quedó fuera de la convocatoria para jugar el derbi ante el Espanyol el fin de semana, que ganó el Barça por 2-0 para mantenerse líder de LaLiga.