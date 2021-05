Ronald Koeman: "Estamos 'tocados', la Liga está muy complicada"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, reconoció la dificultad para encontrar una explicación a lo que les sucedió en la segunda parte del Levante y que finalmente les costó un empate que les deja "'tocados'" y con el título de LaLiga Santander "muy complicado".

"Est√° m√°s complicado, pero siempre depende de los resultados de los dem√°s. El objetivo era ganar estos tres √ļltimos partidos y esperar que alguno de nuestros rivales perdiese puntos, pero ahora es muy complicado", confes√≥ Koeman en rueda de prensa posterior al empate a tres goles en el Ciutat de Val√®ncia.

El neerlandés admitió que "a veces es dificilísimo explicar" situaciones como la que le sucedió a su equipo que en tres minutos desperdició un 0-2 y que tampoco pudo aguantar el 2-3. "En la primera parte estuvimos bien, con buen ritmo de balón, con intensidad y creando oportunidades. Nos pusimos 0-2 y en la segunda hemos bajado el ritmo de la intensidad y ellos nos han sorprendido en varias jugadas donde no hemos estado atentos defensivamente. Cuando das ánimos al rival cuesta cambiar el 'chip', en vez de apretar hemos dejado entrar al Levante en el partido", opinó.

"Como entrenador eres el m√°ximo responsable. Yo tambi√©n me he preguntado qu√© hemos hecho en el descanso porque hab√≠amos hablado de seguir con la intensidad y de mejorar cosas defensivamente, pero viendo la segunda parte parece que no he logrado transmitirlo. Estamos 'tocados', ten√≠amos nuestras esperanzas, √≠bamos 0-2 y no esperas un empate", a√Īadi√≥ el t√©cnico blaugrana.

Koeman entiende que tras ver la segunda parte "haya preguntas" sobre su futuro en el club, pero tambi√©n recalc√≥ que era "complicado" hablar de esto tras un partido que les dejaba "muy decepcionados". "A partir de ma√Īana mi√©rcoles tenemos que seguir adelante, prepararnos para los √ļltimos dos partidos y para la pr√≥xima temporada. Hay que asumir primero este empate, que ya es mucho", subray√≥.

Europa Press