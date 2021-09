Ronald Koeman: "Hemos buscado otra manera de empatar el partido"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, defendi√≥ que tuvieron que buscar "otra manera de empatar" ante el Granada, con Gerard Piqu√© y Ronald Araujo de delanteros, y recalc√≥ que hicieron "lo m√°ximo" con lo que ten√≠an y que el equipo que tiene en la actualidad "no es del de hace ocho a√Īos".

"Con lo que hay hemos hecho lo m√°ximo y con un poco m√°s de suerte pudimos ganar el partido. El sistema b√°sico es el 4-3-3 y hemos jugado as√≠ toda la primera parte, pero no hab√≠a delanteros en el banquillo y hemos buscado otra manera de empatar el partido con Piqu√© y Araujo arriba. Lo hemos intentado todo y creo que hay destacar esto, el Bar√ßa de hoy en d√≠a no es el de hace ocho a√Īos", asegur√≥ Koeman en rueda de prensa tras el partido.

El neerlandés se pasó casi toda su comparecencia ante los medios argumentando el por qué un club con un estilo tan marcado usó como recurso dos centrales en la delantera. "Esto también depende de los jugadores que nos faltan. Siempre queremos jugar desde nuestro estilo, pero si el partido pide un cambio hay que hacerlo. Queríamos jugar más por fuera y centrar a gente que va bien por arriba. Creo que hemos hecho un gran partido", aseveró.

"Si ves la lista de convocados, qu√© hay que hacer, ¬Ņjugar tiki taka d√≥nde no hay espacio? Ten√≠amos que intentar cambiar el partido de otra manera. No tenemos jugadores de uno contra uno o con velocidad, parece que tengo que dar argumentos en todo, pero quiero destacar la actitud del equipo. De cualquier manera, la gente se puede ir descontenta porque no ganamos, pero no creo que por la actitud del equipo", prosigui√≥ el t√©cnico blaugrana.

Koeman insistió en que no tenía para el partido "mucha velocidad en banda" con Coutinho o Demir y que el "espacio estaba en las bandas", lo que motivó que juntase en el área a Luuk de Jong, Piqué y Araujo. "Con Ansu, Dembélé, son otro tipo de jugadores con los que tienes profundidad. Hay que buscar otras cosas y maneras, si no me entendéis, la culpa es mía", zanjó en tono enfadado.

Koeman, que subray√≥ que no va a "hablar m√°s" de su futuro, lament√≥ que por "culpa de no entrar fuerte y no disputar bien en dos o tres jugadas en los primeros minutos" se les complicase el choque con el tanto del Granada. "Ellos iban a defender m√°s y no iba a haber tanto espacio, sobre todo por el medio, pero creo que el equipo estuvo bien, con much√≠sima entrega y quiero dar las gracias a nuestra gente que han animado hasta el √ļltimo segundo. Merecimos empatar y quiero destacar la ambici√≥n del equipo de intentar ganar el partido", apunt√≥.

Finalmente, elev√≥ una queja por las p√©rdidas de tiempo de su rival "desde el minuto dos". "Perdemos tanto tiempo sin f√ļtbol, con lesiones que no son... Para m√≠ hay que cortar esto mucho antes, antes de sacar tarjeta al portero en el 88. Hay que ayudar a los equipos que quieren jugar", demand√≥..