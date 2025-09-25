Ronaldo apoya a Neymar de cara al Mundial por ser "determinante" para Brasil

El "Fenómeno" Ronaldo dio este miércoles respaldo a Neymar para que se sume a la selección de Brasil en camino al Mundial de 2026, al considerar que la Canarinha no tiene "otro futbolista" como él.

Neymar había recuperado continuidad en el Santos, pero la semana pasada volvió a sufrir una lesión muscular. No ha sido convocado aún en el ciclo del italiano Carlo Ancelotti como entrenador de los pentacampeones mundiales.

"Es un jugador determinante para la Seleção (...). No tenemos otro futbolista como Neymar y esperamos que esté 100% para la Copa del Mundo", dijo Ronaldo Nazário de Lima en un acto publicitario en Sao Paulo junto al propio Neymar.

"Si él estuviese, seguro tendremos mejores resultados que si no", agregó el legendario exdelantero, campeón mundial con Brasil en Estados Unidos 1994 y, como gran estrella, en Corea del Sur-Japón 2002.

Neymar, de 33 años, abandonó el viernes pasado los entrenamientos del Santos por una lesión en el muslo derecho, confirmó el equipo, sin dar estimaciones sobre el tiempo de recuperación que le espera.

El astro suma tres goles en 13 partidos disputados esta temporada en el Brasileirão.

Máximo anotador histórico de la selección de Brasil, con 79 dianas, el atacante jugó el último de sus 128 encuentros con el equipo nacional el 17 de octubre de 2023.

Ese día, se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda, lo que le sacó de acción por meses.

"Quien hace vida en el fútbol entiende perfectamente lo difícil que es volver de una lesión y retomar ritmo y confianza", comentó Ronaldo, quien enfrentó en su carrera graves lesiones de rodilla.

