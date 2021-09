Ronaldo debía irse, pero la venta abre un nuevo ciclo: director de juventus

ROMA, 10 sep (Reuters) - La Juventus no tuvo más remedio que vender a Cristiano Ronaldo después de que exigiera irse en agosto, según el director de fútbol del club italiano, Federico Cherubini, pero la salida del delantero podría presagiar una nueva era centrada en la juventud.

El jugador de 36 años se reincorporó al Manchester United el mes pasado después de tres años en Turín, en los que ganó dos títulos de liga y marcó 101 goles.

"Digamos que de repente no hubo condiciones para retenerlo. Una vez que Ronaldo nos habló de la manera que lo hizo, no podía haber otro final", dijo Cherubini a Tuttosport. "Fue muy directo al expresar su deseo y no pudimos obligar a un jugador a permanecer en un entorno en el que ya no reconocía".

La partida de Ronaldo dejó a la Juventus luchando por encontrar un reemplazo en los últimos tres días de la ventana de transferencia, y Moise Kean finalmente regresó al club turinés con un contrato de préstamo por dos años del Everton.

Sin embargo, Cherubini subrayó que el fichaje del internacional italiano de 21 años evidencia una nueva política de fichajes y no es un canje directo.

"Cuando Ronaldo nos dijo que quería irse, solo teníamos un pensamiento, y no era 'debemos reemplazarlo'", afirmó. "Era que con la marcha de Cristiano había que afrontar el futuro. Kean no es un sustituto de Ronaldo, sino un elemento en un plan para seguir ganando con otro proyecto".

"La venta de Ronaldo cierra una especie de ciclo, ahora estamos haciendo una declaración al traer de vuelta a un joven que subió desde la cantera del club y es un ejemplo para los que ahora forman parte de ella", agregó.

Cherubini agregó que es "optimista" ante la posibilidad de que Paulo Dybala firme una extensión de su contrato, ya que el acuerdo actual con el argentino expira el próximo verano boreal.

No obstante, admitió que lamentaba no haber fichado al noruego Erling Haaland cuando tenía 17 años y jugaba en Molde, antes de convertirse en uno de los mejores delanteros de Europa en el Borussia Dortmund.

"Haaland es un pesar para la Juventus, sería estúpido decir otra cosa", dijo Cherubini. "Estábamos en el inicio de nuestro proyecto de equipo sub-23 en ese momento y las perspectivas que podíamos ofrecer a Haaland eran, a sus ojos, menos atractivas, porque los préstamos son desagradables para alguien como él".

(Reporte de Alasdair Mackenzie; editado en español por Carlos Serrano)

