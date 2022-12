Ronaldo, en el centro de la escena antes del partido de portugal contra suiza por octavos de final

Por Karolos Grohmann

RAY√ĀN, Qatar, 5 dic (Reuters) - Las especulaciones sobre el futuro de Cristiano Ronaldo y su arrebato tras la sustituci√≥n ante Corea del Sur fueron el centro de atenci√≥n el lunes antes del partido de octavos de final de Portugal contra Suiza.

El delantero, que dejó el Manchester United de mutuo acuerdo el mes pasado tras una polémica entrevista, fue vinculado con un posible traslado a Arabia Saudita, pero el seleccionador portugués, Fernando Santos, dijo no saber nada al respecto.

"No he hablado con él sobre esto", dijo Santos en rueda de prensa antes del partido del martes contra los suizos. "No sé nada de esto. Es una decisión de él. Ni siquiera lo sabía y me enteré cuando llegué aquí".

"Estamos centrados en el Mundial. No sé nada de este otro tema", agregó el DT.

Sin embargo, Santos tuvo que seguir respondiendo las preguntas sobre su jugador, incluyendo el arrebato tras la sustituci√≥n en el √ļltimo partido de la fase de grupos contra Corea del Sur, que Ronaldo dijo que no iba dirigido a su entrenador sino que fue provocado por un comentario de un rival.

"Sí, no me gustó, en absoluto. Realmente no me gustó y a partir de ese momento se acabó el tema", dijo Santos.

El seleccionador tampoco quiso comentar las especulaciones sobre si Ronaldo sería titular ante Suiza el martes o empezaría en el banquillo.

"No leo este tipo de informaciones. Estoy centrado en mi equipo. Estamos centrados en los entrenamientos", dijo Santos. "Lo que siempre he hecho es centrarme en el próximo partido. No me preocupa si la información es correcta o no".

Para Santos, lo importante es que Portugal llegue a octavos de final por primera vez desde 2006.

"Ha habido un largo par√©ntesis (...) lo que importa es este partido. Portugal siempre tiene la obligaci√≥n de ganar", dijo el DT, que lleg√≥ al cargo en 2014. (Reporte de Karolos Grohmann. Editado en espa√Īol por Javier Leira)

Reuters