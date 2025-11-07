Ronaldo lidera la lista de Portugal para asegurar el Mundial 2026

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, anunció este viernes la lista de convocados para afrontar los dos últimos partidos de la clasificación al Mundial 2026, de nuevo capitaneada por la leyenda Cristiano Ronaldo y con la baja del lateral izquierdo del PSG Nuno Mendes.

"Es un jugador especial... No hay nadie que pueda reemplazar a Nuno Mendes. Probablemente sea el mejor del mundo en este momento", lamentó el técnico español en rueda de prensa.

El lateral, que sufre un esguince en la rodilla izquierda, "permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas", indicó el club parisino el miércoles.

Martínez, que ofreció una lista de 26 jugadores, cuenta con un nuevo delantero, Carlos Forbs, convocado por primera vez, y con el regreso del centrocampista Joao Neves, recuperado de sus lesiones.

Una vez más aparece al frente del equipo Ronaldo, de 40 años. "Sigue siendo un ejemplo para el grupo con sus más de 200 convocatorias", destacó Martínez.

Portugal se enfrentará a Irlanda el 13 de noviembre y recibirá a Armenia el 16 de noviembre en el estadio del Dragón en Oporto.

Una victoria en Dublín aseguraría la clasificación directa de la Seleçao para el Mundial 2026.

-- Convocatoria de Portugal:

Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sa (Wolverhampton/ENG), Rui Silva (Sporting Portugal)

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Nelson Semedo (Fenerbahçe/TUR), Joao Cancelo (Al Hilal/KSA), Matheus Nunes (Manchester City/ENG), Ruben Dias (Manchester City/ENG), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villareal/ESP)

Centrocampistas: Joao Palhinha (Tottenham/ENG), Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Joao Neves (PSG/FRA), Vitinha (PSG/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Bernardo Silva (Manchester City/ENG)

Delanteros: Pedro Gonçalves (Sporting Portugal), Joao Felix (Al Nassr/KSA), Francisco Trincao (Sporting Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus/ITA), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ENG), Carlos Forbs (Brujas/BEL), Gonçalo Ramos (PSG/FRA), Cristiano Ronaldo (Al Nassr/KSA)

lf/obo/pm/avl