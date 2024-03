El exdelantero brasileño Ronaldo Nazario no duda de que Kylian Mbappé hará "una muy buena elección" si finalmente se decanta por fichar por el Real Madrid y tiene claro que sería "una locura" si el conjunto madridista pudiese juntar al francés con Erling Haaland y Jude Bellingham, lo que le recordaría a su época de "los 'Galácticos'".

"Tenemos que esperar hasta que sea oficial antes de hablar de ello en detalle, pero todo el mundo está entusiasmado con Kylian Mbappé en el Real Madrid. Es un jugador increíble, va a ser uno de los mejores jugadores en este momento. Creo que es una muy buena elección para él si llega al Real Madrid y creo que finalmente conseguirá el Balón de Oro si acaba allí", expresó Ronaldo en una entrevista publicada este lunes por el 'Daily Mail'.

El presidente del Real Valladolid dejó claro que no sabe lo que es "cierto" en lo referente a su "situación en el PSG", pero está "seguro" de que si recala en el conjunto madridista "tendrá un equipo apoyándole en cada decisión que tome y que le apoyará dentro y fuera del campo también". "Ellos le protegerán", advirtió.

El doble campeón del mundo considera que el club parisino ya "hizo un gran esfuerzo" para mantener al estelar delantero. "Fue la gran estrella del proyecto del PSG, pero veremos qué pasa con Mbappé en el Real Madrid. Una cosa es segura y es que vamos a disfrutar mucho más de Mbappé en los próximos años", afirmó.

Preguntado por la posibilidad de que Erling Haaland pudiese recalar también en el 14 veces campeón de Europa, Ronaldo recordó que "la política del Real Madrid es tener los mejores jugadores del mundo". "Haaland es uno de los mejores jugadores del mundo y todo el mundo quiere tenerle", apuntó. "Está en un club increíble. El City está haciendo un trabajo increíble y creo que él está muy feliz allí en este momento, pero ya veremos", agregó.

"Espero que podamos ver a todos esos jugadores juntos en un solo club, me recordaría a los 'Galácticos' si todos terminan en el Real Madrid", manifestó el brasileño en relación a la posibilidad de juntar al noruego con Mbappé y Jude Bellingham, lo que vería parecido a cuando él estuvo en el Real Madrid con Zinédine Zidane, Luis Figo, David Beckham y Raúl González.

Por ello, si eso pasase, sería "una locura ver al Real Madrid jugar con todos esos jugadores juntos". "Sería un equipo increíble que lograría cosas notables. Sería un gran desafío para Carlo Ancelotti gestionar a todos esos jugadores, pero reunir a buenos jugadores es más fácil que reunir a malos jugadores, no sería un gran problema para el entrenador", puntualizó.

El exdelantero brasileño elogió igualmente a Bellingham. "Me encanta la forma en la que juega, marcando goles en casi todos los partidos. Me sorprendió mucho con su calidad, por la velocidad con la que corre hacia el área se nota que quiere marcar goles todo el tiempo. Me recuerda un poco a Zidane por su calidad", detalló.