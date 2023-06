Ronaldo: "No me iré del Valladolid hasta que no deje el legado que quiero dejar"

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazário, ha asegurado que a pesar del descenso a LaLiga SmartBank no abandonará la presidencia del club hasta que consiga dejar "el legado" que se propuso al hacerse con los mandos del mismo, y ha confirmado la continuidad de Paulo Pezzolano al frente del equipo la próxima temporada, en la que esperan "volver a Primera".

"¿Si he pensado en la venta? No. Obviamente, el mercado de venta del club está bastante caliente, pero no me iré del Valladolid hasta que no deje ese legado que quiero dejar", declaró en rueda de prensa. "Lo único que no pasa por mi cabeza es desistir. Voy a seguir trabajando por este club y, pase lo que pase, daremos lo mejor", añadió.

En este sentido, también confirmó la continuidad del actual director deportivo, Fran Sánchez, y del técnico argentino Paulo Pezzolano. "Van a seguir Fran y Pezzolano, son pilares muy importantes para nosotros. Tenemos total confianza en ellos y en nuestro proyecto de volver a Primera partimos con ellos", indicó.

Sobre el descenso a Segunda, el dirigente brasileño reconoció que es "muy difícil", pero aseguró que hicieron "lo máximo posible para conseguir la permanencia". "Nuestra afición ha hecho su parte de forma fenomenal, nos ha apoyado durante toda la temporada, y ayer fue un día espectacular, con un gran ambiente en toda la ciudad. Les hemos decepcionado con el resultado. Hemos cometido errores, y de cara a la próxima haremos lo posible para volver", insistió.

Así, recalcó que "ha habido muchos errores". "Superficialmente hablando, los más obvios fueron 20 derrotas. Descendimos por un punto, nos dejamos muchos puntos porque nos ha faltado experiencia. No debimos regalar puntos en los minutos finales. Hemos contado también con muchos errores arbitrales y algún error de planificación habrá. Haremos una reflexión mucho más grande de todo lo ocurrido este año para que podamos aprender de los errores y volver mucho más fuertes", apuntó.

"Hemos descendido por un punto, por golaverage lo teníamos en nuestra mano. Un partido en casa, con la afición ilusionada, y nos faltó marcar un gol. Hemos hecho 15 tiros a puerta, 90% de posesión de balón, algo rarísimo en el fútbol que ni el City ha conseguido, pero no hemos estado acertados de cara a puerta. Marcar goles no es sencillo, pero deberíamos tener bastante más efectividad", analizó.

A pesar de todo, Ronaldo pidió a los seguidores blanquiazules que sean optimistas. "Que la afición esté muy segura de que vamos a hacer todo el esfuerzo para subir a Primera División el año que viene. Contamos con ellos para subir juntos, sin ellos no lo vamos a conseguir. Vamos a pensar muy detalladamente lo que vamos a hacer, porque no podemos planear la plantilla hasta que sepamos qué presupuesto vamos a tener. Tenemos que esperar", expresó.

"Con el descenso se hace más difícil hacer una plantilla competitiva, pero tenemos gente muy capaz que va a encontrar soluciones creativas. Estoy seguro de que haremos un equipo importante para subir a Primera División", continuó.

El presidente del club pucelano tampoco consideró un error la destitución de Pacheta. "No me arrepiento. El fútbol es dinámico, no son matemáticas, no hay una única idea. Debemos seguir adelante, mejorar y aprender de los errores. Antes tenía claro que cambiar al entrenador durante el curso era una idea equivocada y este año lo hice y tampoco funcionó. No hay una respuesta correcta", expuso.

También se explayó a la hora de valorar el arbitraje de esta temporada. "No he cambiado de opinión. Existe una política detrás del fútbol. Tenemos que hablar de cómo funciona el sistema, de cómo funcionan los árbitros, de por qué cometen tantos errores y cambian de criterios de un partido a otro. ¿Por qué no salen a dar entrevistas los árbitros? Nosotros damos la cara, ¿por qué ellos no? ¿Por qué sacan una tarjeta cuando un jugador va a hablar con ellos?", se preguntó.

"Tenemos que buscar soluciones entre todos para que los árbitros se equivoquen menos. Tenemos que hablar del origen. Tenemos que separar a los árbitros de la RFEF, que sean una entidad privada, que salgan a hablar cuando se equivoquen. ¿Por qué no salen a hablar cuando se equivocan? Estoy creando un debate para buscar soluciones", prosiguió.

"estamos solos, desde el ayuntamiento no se ha hecho nada"

Por otra parte, Ronaldo insistió en que durante los últimos años han estado "solos", sin apoyo económico del Ayuntamiento, y que únicamente la afición les ha acompañado. "Vengo aquí a trabajar, a hacer que este club crezca. Voy a seguir ilusionado con el proyecto, con hacer un gran club en España, pero estamos solos. Cuando creamos la acción de que vamos 'contra todo y contra todos', explica muchas cosas. Seguimos solos, ilusionados, pero solos", recalcó.

Así, destacó que recibieron del Consistorio "promesas de ayuda que no se concretaron". "Ahora va a haber cambio de alcalde y vamos hablando con el nuevo alcalde para que recibamos ayudas para poder seguir creciendo. Eso es lo que hará diferencia en el futuro. El club seguro que es mucho mejor de lo que he encontrado. Los jugadores y la afición pueden disfrutar de instalaciones mucho mejores de las que me encontré y el aficionado disfruta de una experiencia infinitamente mejor que antes. Deportivamente no nos llegamos a estabilizar, pero lo buscaremos con toda la fuerza del mundo", afirmó.

Además, explicó que el alcalde en funciones, Óscar Puente, "ha decidido que el nuevo alcalde firme el inicio de las obras" de la Ciudad Deportiva. "He estado con el nuevo alcalde, don Julio, que me garantizó que el proyecto de la Ciudad Deportiva va para adelante y que vamos a llevar a cabo iniciativas privadas para mejorar aún más el estadio. Falta muy poco para que el estadio esté en condiciones óptimas. El Ayuntamiento no nos está dando dinero para la Ciudad Deportiva, las obras serán pagadas con dinero del club. Esperamos decisiones rápidas. Óscar Puente tenía muy buena intención, pero pasados los cuatro años no ha hecho nada por el Real Valladolid", dijo.

Durante la rueda de prensa, el propio Óscar Puente lamentó en Twitter las palabras de Ronaldo, y este no dudó en responderle. "No quiero una pelea pública, me llevo bien con él. Seamos honestos, aquí no se ha hecho nada. El foso ha sido de dinero del club. Hemos invertido más de 18 millones de euros en el estadio para la comodidad de nuestra gente. Nada es para mí, todo es para la gente de Valladolid. Entiendo que en la política los trámites pueden ser lentos, pero es una evidencia que solo la gente ha estado con nosotros", señaló Ronaldo.

Por último, descartó recuperar el viejo escudo del club. "Hay unos cientos de radicales que no aceptan el cambio, la evolución y la mirada hacia el futuro. Cada vez que cantan por recuperar el escudo, la gran mayoría del estadio les pita. La afición del Valladolid es mucho más grande que cientos de radicales que hacen mucho ruido", manifestó.

"Tenemos un 91% de aprobación y no veo ningún desapego hacia mí. Por las calles siento el cariño y el respeto del aficionado y de la ciudad y esto me da cada vez más fuerza. Trabajamos escuchando a la gente. Luego los radicales nos piden dinero para comprar banderas y para financiar sus acciones, y cuando decimos que no vienen las críticas. Existen muchos beneficios en juego, y a lo mejor no tienen los beneficios que antes tenían", finalizó.

Europa Press