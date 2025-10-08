Ronaldo se convierte en el primer multimillonario del fútbol: reporte

8 oct (Reuters) - Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en alcanzar el estatus de multimillonario, según un nuevo Índice de Multimillonarios de Bloomberg, que ha valorado el patrimonio neto del portugués en unos US$1400 millones.

El delantero de 40 años firmó en junio un nuevo contrato con el Al-Nassr saudí, supuestamente por valor de más de US$400 millones.

Según Bloomberg, Ronaldo ganó más de US$550 millones en salarios entre 2002 y 2023, a lo que hay que añadir un contrato de una década con Nike por valor de casi US$18 millones anuales, y lucrativos patrocinios con Armani, Castrol y otros, que añadieron más de US$175 millones a su fortuna.

El traspaso de Ronaldo al Al-Nassr desde el Manchester United en 2023 ya le había convertido en el jugador mejor pagado de la historia del fútbol, con un salario anual de 177 millones de libras (US$237,52 millones), más primas y una participación del 15% en su club.

El argentino Lionel Messi, delantero del Inter de Miami, ha ganado más de US$600 millones antes de impuestos durante de su carrera.

El estatus de multimillonario de Ronaldo lo sitúa en un grupo selecto de deportistas que incluye a íconos del baloncesto como Michael Jordan, Magic Johnson y LeBron James, el golfista Tiger Woods y el tenista Roger Federer.

(US$1 = 0,7452 libras) (Reporte de Lori Ewing. Editado en español por Javier Leira)