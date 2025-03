Ronaldo se retira de la carrera por la presidencia de la confederación brasileña de fútbol

Por Fernando Kallas

12 mar (Reuters) - El exastro del fútbol brasileño Ronaldo anunció este miércoles que se retira de la carrera por la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) luego de que no logró reunir el apoyo suficiente de las federaciones regionales para presentar una candidatura.

El ex Balón de Oro y bicampeón del mundo, de 48 años, anunció en diciembre su intención de presentarse a la presidencia en un intento de "recuperar el prestigio y el respeto que Brasil siempre tuvo" tras años de polémicas protagonizadas por dirigentes de la CBF.

Sin embargo, el exdelantero del Barcelona, Inter de Milán y Real Madrid llegó a la conclusión de que no podría desafiar al actual presidente, Ednaldo Rodrigues, que cuenta con el apoyo de casi todo el electorado.

"En mi primer contacto con las 27 federaciones regionales, encontré 23 puertas cerradas. Si la mayoría de los responsables creen que el fútbol brasileño está en buenas manos, no importa lo que yo piense", dijo Ronaldo en un comunicado publicado a través de sus canales en las redes sociales.

"Las federaciones se negaron a recibirme en sus casas, alegando su satisfacción con la actual administración y el apoyo a la reelección (de Rodrigues)".

"No pude presentar mi proyecto, exponer mis ideas y escucharles como me hubiera gustado. No hubo apertura al diálogo (...) El estatuto da a las federaciones el voto más fuerte, así que está claro que no hay manera de que me presente. La mayoría de los dirigentes locales apoyan al presidente en funciones, están en su derecho y yo lo respeto, independientemente de mis convicciones".

El colegio electoral está compuesto por las 27 federaciones regionales, a las que se asignan tres votos cada una, mientras que los 20 clubes de la máxima categoría de la Serie A reciben dos votos cada uno y los 20 conjuntos de la Serie B, de segunda división, un voto cada uno.

Se espera que Rodrigues sea el único candidato en las elecciones del año que viene. (Reporte de Fernando Kallas; Editado en Español por Ricardo Figueroa)