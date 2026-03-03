Ronaldo sufre lesión en partido del Al-Nassr, es duda para amistoso de Portugal ante México

3 mar (Reuters) - Cristiano Ronaldo ha sido descartado por una lesión en el tendón de la corva, informó el martes el club Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, por lo que podría perderse el encuentro entre las selecciones de Portugal y México que marcará la reinauguración del mítico estadio Azteca.

"Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva tras el partido contra el Al-Fayha. Ha comenzado un programa de rehabilitación y será evaluado diariamente", informó el club en las redes sociales.

La lesión del cinco veces ganador del Balón de Oro se produjo en los últimos compases del partido contra el Al-Fayha el sábado.

A pesar de que el Al-Nassr se llevó los tres puntos, fue una noche frustrante para el internacional portugués, que falló un penal en el minuto 12 y fue sustituido por Abdullah Al-Hamdan en el 81, tras mostrar signos de molestias.

Se esperaba que el delantero de 41 años participara en los partidos amistosos internacionales de Portugal contra México y Estados Unidos a finales de este mes. (Reporte de Angélica Medina. Editado por Javier Leira)