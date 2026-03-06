Ronaldo viaja a España para rehabilitarse tras una lesión en la liga saudí

6 mar (Reuters) -

El delantero portugués Cristiano Ronaldo viajará a España para someterse a una rehabilitación tras sufrir una lesión en el tendón de la corva, informó el viernes el entrenador del Al-Nassr, Jorge Jesus.

El jugador de 41 años, que ha marcado 21 goles en 22 partidos esta temporada en la SPL, se lesionó en la victoria 3-1 sobre el Al-Fayha el sábado.

«Tras examinar la lesión de Ronaldo, quedó claro que necesita un periodo de descanso y tratamiento, por lo que decidimos enviarlo a España», declaró Jesus en rueda de prensa.

«El equipo médico diagnosticó el estado de Ronaldo y confirmó que no podrá participar en el partido de mañana ni en el siguiente (contra el Al-Khaleej)», agregó el DT.

Aún no está claro si el cinco veces ganador del Balón de Oro estará en condiciones de participar en los amistosos de Portugal contra México el 29 de marzo y contra Estados Unidos el 1 de abril, preparatorios para el Mundial que tendrá lugar a mitad de año.

(Reporte de Mohamed Yossry en El Cairo, editado en español por Javier Leira)