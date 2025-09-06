Ronaldo y un doblete, hacia otro Mundial; Inglaterra no convence

En busca de jugar un sexto Mundial, Cristiano Ronaldo fue protagonista este sábado con un doblete en la victoria de Portugal en Armenia (5-0) en los clasificatorios para la edición de 2026, en los que Inglaterra consiguió una nueva victoria, aunque sin brillo, ante la modesta Andorra (2-0).

La Portugal dirigida por Roberto Martínez y liderada por Cristiano Ronaldo sigue dando argumentos para ser tenida en cuenta como una de las aspirantes a llegar lejos en la cita del próximo año en caso de lograr la clasificación.

Por el momento, la Seleçao (6ª en el ranking FIFA), comenzó su camino logrando tres puntos en Ereván ante Armenia en la primera fecha de un grupo F que completan Hungría e Irlanda.

Diogo Jota en el recuerdo

A sus 40 años, y aunque lejos del último de los cinco Balones de Oro que levantó (2017), Cristiano Ronaldo sigue sumando goles.

Este sábado se colocó con 140 en 222 partidos con el combinado luso. Ostenta el récord de goles marcados con una selección.

También fue protagonista en Armenia la figura del malogrado antiguo delantero portugués Diogo Jota, fallecido el 3 de julio en accidente de coche, y en cuya memoria se guardó un minuto de silencio antes del partido.

Era la reaparición de Portugal desde su título en la Liga de las Naciones tras la final ganada a España en los penales, y también desde la muerte del delantero del Liverpool, presente en esa conquista.

Portugal no tardó en plasmar su superioridad: en el minuto 10, Joao Félix, compañero de Ronaldo en el Al-Nassr, abrió el marcador de cabeza tras centro de Joao Cancelo desde la derecha.

En el 21, Cristiano Ronaldo dobló la ventaja en un momento cargado de simbolismo ya que el 21 era el dorsal de Jota.

En el 32 fue turno para Cancelo, que realizaba su regreso a la selección lusa.

CR7 firmó su doblete en el 46 con un gran disparo a la entrada del área.

En el 61 Joao Félix cerró la goleada de los hombres del DT español Roberto Martínez, que acudirán el martes a Budapest para enfrentarse a Hungría en la segunda fecha del grupo F.

También con tres puntos, pero con sensaciones mucho peores, Inglaterra derrotó en casa a Andorra, 174ª en el ranking FIFA y a la que sólo había podido derrotar 1-0 en la ida en el pequeño país montañoso entre España y Francia.

Pleno de victorias...

y de dudas -

Los 'Three Lions' sumaron en el Villa Park de Birmingham una cuarta victoria en otros tantos partidos de clasificación.

Los vigentes subcampeones de Europa no han recibido un solo gol en ese grupo K que lideran con autoridad antes de visitar el martes en Belgrado a una Serbia que se impuso por la mínima en Letonia con gol del delantero de la Juventus Dusan Vlahovic.

Pero entre medias de esas cuatro victorias, los 'Three Lions' habían sufrido una derrota ante Senegal en un amistoso que ensombreció la ventana de junio para el equipo dirigido por Thomas Tuchel.

El dominio de los locales se concretó tras un centro de Noni Madueke que remató a su propia portería Christian García (25), y con otro gol de Declan Rice (67).

"Creo que la energía era buena, la calidad estaba ahí, deberíamos haber marcado más goles", resumió Tuchel. El antiguo entrenador del Chelsea lamentó el elevado número de "pérdidas de balón" luego del primer gol, una pérdida de "concentración" en determinados momentos y la falta de efectividad de cara a puerta.

A pesar de las cuatro victorias, lo cierto es que Inglaterra derrotó con dificultad a Albania (2-0) en su primer partido en marzo, y no fue tan superior ante Letonia como indica el resultado (3-0).

El pobre 1-0 ante Andorra en junio hizo saltar las alarmas, y aún más luego del 3-1 ante Senegal.

Aunque tiene encaminada su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Inglaterra deberá, en caso de clasificarse, mejorar sus prestaciones si quiere sumar un nuevo título mundial luego del ya lejano cosechado en casa en 1966.

