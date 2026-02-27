Ronda de financiación de US$110.000 millones de OpenAI atrae a Amazon, Nvidia y SoftBank

27 feb (Reuters) - OpenAI anunció el viernes que recaudó US$110.000 millones en una ronda de financiación sin precedentes que valoraría al desarrollador de ChatGPT en US$840.000 millones, en una operación que pone de manifiesto el frenético ritmo de las inversiones en inteligencia artificial

La ronda de financiación incluye una inversión de US$30.000 millones de SoftBank, US$30.000 millones de Nvidia y US$50.000 millones de Amazon, y se produce antes de la esperada OPI de la empresa emergente de IA más adelante este año

Las grandes empresas tecnológicas y los inversores tecnológicos como SoftBank compiten por forjar alianzas con OpenAI, que está realizando grandes inversiones en centros de datos, apostando por que una relación más estrecha con la empresa les proporcionará una ventaja competitiva en la carrera por la IA

Amazon comenzará con una inversión inicial de US$15.000 millones, a la que seguirán otros US$35.000 millones en los próximos meses cuando se cumplan determinadas condiciones

Junto con la inversión, OpenAI y Amazon también han llegado a un acuerdo por el que OpenAI utilizará 2 gigavatios de capacidad informática alimentada por los chips Trainium de Amazon, informaron las empresas

La plataforma de computación en la nube de Amazon, AWS, también será el proveedor exclusivo de nube de terceros para OpenAI Frontier, la plataforma empresarial del desarrollador de ChatGPT para crear, implementar y gestionar agentes de IA

La asociación no cambia la relación existente entre OpenAI y Microsoft. Microsoft Azure sigue siendo el proveedor exclusivo de nube para las API de OpenAI que proporcionan acceso a los modelos de OpenAI, informaron las empresas

Los productos propios de OpenAI seguirán alojándose en Azure, y Microsoft mantiene su licencia exclusiva y el acceso a la propiedad intelectual de todos los modelos y productos de OpenAI

No quedó claro de inmediato si la inversión de US$30.000 millones de Nvidia sustituía a su compromiso anterior anunciado en septiembre, según el cual Nvidia invertiría hasta US$100.000 millones en la empresa emergente

OpenAI y Nvidia no respondieron de inmediato a las solicitudes de aclaración de Reuters. (Reporte de Deborah Sophia en Bangalore; Editado en Español por Ricardo Figueroa)