Ronda final de elecciones en Birmania convocadas por la junta militar

Birmania celebra este domingo la última fase de unas elecciones legislativas convocadas por la junta militar que, según observadores occidentales, son una maniobra para que las fuerzas armadas sigan controlando el país

Desde su independencia en 1948, Birmania estuvo dirigida por regímenes militares hasta que los generales dieron paso a un gobierno civil para una década de reformas

Este paréntesis democrático terminó en 2021 con un golpe de Estado militar y el arresto de la exlíder y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, lo que sumió al país del sudeste asiático en una guerra civil y una crisis humanitaria.

La tercera y última fase de las legislativas, que se extendió durante un mes, comenzará el domingo (23:30 GMT del sábado) en decenas de circunscripciones.

La junta afirma que estos comicios permitirán la vuelta de la democracia, pero en realidad no pueden celebrarse en vastas zonas controladas por los rebeldes y además el partido de Aung San Suu Kyi, aún encarcelada, ha sido disuelto.

"No espero nada de estas elecciones", dijo a la AFP una habitante de Rangún, de 34 años, que pidió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad. "Simplemente creo que las cosas seguirán estancadas", añadió.

En las dos primeras fases de las elecciones, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD), considerado por expertos como un relevo civil de la junta, obtuvo más del 85% de los escaños de la cámara baja en juego y dos tercios de los de la cámara alta.

La Constitución, redactada por el ejército, reserva además una cuarta parte de los escaños de cada cámara a las fuerzas armadas.

El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, no descartó la posibilidad de postularse a la presidencia cuando el parlamento salido de las urnas se reúna para asignar el cargo