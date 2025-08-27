Rondón lidera la nómina de Venezuela para enfrentar a la Argentina y Colombia en eliminatorias

CARACAS, 27 ago (Reuters) - El delantero Salomón Rondón, máximo goleador de la selección de fútbol de Venezuela, lidera la nómina de 32 convocados para los partidos ante Argentina y Colombia en el cierre de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

El director técnico argentino Fernando Batista incluyó también en la lista al experimentado delantero Josef Martínez del SJ Earthquakes de Estados Unidos, según la información difundida por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Yangel Herrera y Jhonder Cádiz no formarán parte del plantel en la última doble fecha debido a lesiones. La convocatoria incluye como novedad al delantero Kevin Kelsy del Portland Timbers de la MLS.

La "Vinotinto" se mantiene en la zona de repechaje con 18 puntos, debajo de Colombia, que suma 22 puntos. Argentina lidera la tabla con 35 puntos.

En las dos últimas jornadas de la competencia, Venezuela enfrentará el 4 de septiembre a Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires y cinco días después, en condición de local, a Colombia en el estadio Monumental de Maturín.

A continuación, la lista de convocados: Porteros: Rafael Romo, Wuilker Faríñez, Alain Baroja y Cristopher Varela Defensores: Jon Aramburu, Alexander González, Nahuel Ferraresi, Josua Mejías, Jhon Chancellor, Wilker Ángel, Christian Makoun, Carlos Vivas, Miguel Navarro y Ronald Hernández Mediocampistas: Carlos Faya, José Martínez, Tomás Rincón, Cristian Cásseres, Leonardo Flores, Daniel Pereira, Jorge Yriarte, Eduard Bello, David Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo, Gleiker Mendoza, Jhon Murillo y Matías Lacava Delanteros: Salomón Rondón, Kevin Kelsy y Josef Martínez

(Reporte de Deisy Buitrago, editado en español por Daniela Desantis)