Rondón será baja en venezuela en eliminatoria ante ecuador y perú

CARACAS, 8 nov (Reuters) - El goleador histórico de la selección venezolana de fútbol, Salomón Rondón, dijo el lunes que por razones físicas no estará con la "Vinotinto" en la doble fecha por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

El director técnico interino de la selección, Leonardo González, convocó a 26 jugadores, entre ellos al delantero y al mediocampista y capitán, Tomás Rincón, para los partidos ante Ecuador y Perú. González asumió la selección tras la salida del portugués José Peseiro a mediados de año.

"Me duele cada vez que no puedo ser parte de ella y es muy difícil verla desde lejos. Pero tengo que ser sincero conmigo mismo y con esa camiseta que tanto quiero y valoro: no me encuentro en la plenitud que quisiera para poder brindarme al máximo y defenderla como se merece ahora mismo", dijo Rondón en un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter.

Rondón, del Everton Football Club, dijo que su llegada en último momento a Inglaterra, sin pretemporada y en medio de una seguidilla de partidos, lo afectó.

Pero, el delantero, que espera ponerse al 100 por ciento para jugar en un futuro con su país, aseguró que el plantel defenderá a Venezuela "al máximo" en los dos partidos.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó más tarde su ausencia y dijo que espera su recuperación total para las próximos encuentros.

El delantero de 32 años, que regresó a la Premier League tras un paso por el fútbol ruso, había quedado fuera por una lesión de la última Copa América, en una nómina que tuvo varias bajas y una renovación del plantel venezolano luego de que jugadores clave dieran positivo al COVID-19.

El delantero tampoco asistió a la triple fecha de octubre por petición de su club.

Venezuela, que ocupa el último lugar en la eliminatoria con 7 puntos, visitará a Ecuador el 11 de noviembre y luego recibirá a Perú el 16 del mismo mes. (Reporte de Deisy Buitrago. Editado por Rodrigo Charme)