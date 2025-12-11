'Roofman: Un ladrón en el tejado', 'La frontera' y 'El sendero azul', en los cines desde mañana

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press)

'Roofman: Un ladrón en el tejado', 'La frontera' y 'El sendero azul' estarán desde este viernes 12 de diciembre en las salas de cine a las que también llegará una historia de Navidad contada por Charles Dickens, 'El Rey de Reyes'. 'La vida fuera' y 'Kontinental '25' son otras opciones para la próxima semana en la que también se estrena el documental 'El canto en las manos', la ópera prima de María Valverde.

Basada en una historia real contada por un mentiroso, llega 'Roofman: Un ladrón en el tejado', la cinta en la que Channing Tatum, Kristen Dunst y Peter Dinklage protagonizan la extraordinaria y divertida historia de Jeffrey Manchester, un criminal que asaltó más de 60 McDonald's entrando por un agujero que hacía en el techo en medio de la noche. Tras ser arrestado, se escapó de prisión y vivió escondido en una tienda de Toys R Us durante seis meses.

Otra de las películas que llega este fin de semana a los cines es 'La Frontera', un thriller histórico protagonizado por Mike Esparbé, María Rodríguez Soto y Bruna Cusí, bajo la dirección de Judith Colell. En 1943, Franco ha bloqueado el paso de refugiados que huyen de la represión nazi por Los Pirineos. En la aduana de un pueblo fronterizo, un funcionario con pasado republicano decide contravenir las órdenes ayudado por una vecina del pueblo y un pasador francés. Entre todos inician una cruzada para ayudar a huir de la guerra a tanta gente como sea posible.

'El sendero azul', ganadora del Gran Premio del Jurado en la 75ª Berlinale, se estrena en los cines españoles bajo la dirección del cineasta brasileño Gabriel Mascaro. La producción narra la historia de Teresa, una mujer de 77 años, que recibe una notificación oficial del gobierno para trasladarse, desde el pequeño pueblo donde vive, a una remota colonia de viviendas para jubilados. Pero Teresa se niega a aceptar este destino impuesto y decide embarcarse en un viaje transformador por el Amazonas para cumplir un último deseo.

La película de animación 'El Rey de Reyes' invita a redescubrir el poder eterno de la esperanza, el amor y la redención a través de los ojos de un niño. En la víspera de Navidad, Charles Dickens cuenta a su hijo la historia más grande jamás contada: lo que comienza como un cuento antes de dormir se convierte en un viaje.

Dirigida por Mario Martone y protagonizada por Valeria Golino y Matilda De Angelis, 'La vida fuera' es un drama biográfico que explora la vida de la escritora Goliarda Sapienza, que acaba en prisión por un acto loco e inesperado donde se reúne con jóvenes reclusas. La cinta llega a las salas españolas precedida de un gran éxito de taquilla en Italia.

'Kontinental '25' es la nueva película escrita y dirigida por Radu Jude, una sátira construida a partir de la gentrificación, la especulación inmobiliaria y el funcionamiento de las instituciones públicas en la Europa contemporánea. Se trata de una producción independiente de muy bajo presupuesto, filmada en solo 10 días con un iPhone en la región de Transilvania.

La actriz María Valverde debuta detrás de la cámara con 'El canto en las manos', el documental que explora la sordera a través de la música, siguiendo a Jennifer, Gabriel y José, tres músicos sordos de Venezuela, mientras afrontan el reto de llevar a escena, por primera vez en lengua de signos, 'Fidelio' de Beethoven, bajo la batuta de Gustavo Dudamel. La película muestra el aislamiento que los protagonistas experimentan por ser sordos, comprendiendo que la música no solo es su refugio, sino su salvación y su esperanza.