Rory McIlroy cierra el US Open con ronda de 67 golpes; el próximo major será en su país natal

OAKMONT, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Rory McIlroy podría irse de Oakmont sintiendo que logró algo, incluso si le tomó los cuatro días completos para producir una ronda verdaderamente impresionante.

McIlroy disparó un 67, tres bajo par, el domingo, terminando el US Open con siete sobre par y dándose a sí mismo una actuación sobre la cual puede construir mientras trabaja hacia el último major del año: el Abierto Británico del próximo mes en Royal Portrush, en su país natal, Irlanda del Norte.

“Será increíble volver a casa y jugar en esa atmósfera y ver a mucha gente”, afirmó McIlroy. “Realmente estoy deseando que llegue. Fue agradable terminar esta semana con una nota un poco positiva con la forma en que jugué hoy”.

McIlroy evitó hablar con los medios después de sus dos primeras rondas esta semana, y gran parte de su disponibilidad el sábado se dedicó a responder por qué. Su golf fue un tema más importante el domingo. Había sido poco destacable durante tres días, pero compartió la ronda más baja del domingo con Jon Rahm después de terminar con seis birdies, cuatro en los últimos nueve hoyos. McIlroy terminó empatado en el puesto 19.

“Físicamente siento que mi juego está ahí”, expresó. “Es solo mentalmente ponerme en el estado mental correcto para sacar lo mejor de mí mismo”.

Eso ha sido un tema para McIlroy últimamente cuando ha hablado. Ganar el Masters y completar el Grand Slam de carrera fue un momento sísmico en su carrera, y regresar a esas alturas ha sido una lucha.

“Mira, escalé mi Everest en abril, y creo que después de hacer algo así, tienes que bajar y buscar otra montaña para escalar”, comentó. “Un Abierto en Portrush es ciertamente una de esas”.

Primero, McIlroy tiene el Travelers Championship en Connecticut la próxima semana. Y el Abierto de Escocia es una semana antes de Royal Portrush.

Además de encontrar motivación, McIlroy ha necesitado resolver algunos problemas en el tee después de que su driver fuera considerado no conforme antes del Campeonato de la PGA.

En ese sentido, Oakmont fue un paso adelante, incluso si a veces esta semana parecía ansioso por dejar atrás este campo.

“Siento que he conducido la bola bien toda la semana”, manifestó McIlroy. “Realmente animado con el driver y cómo lo manejé también. No es necesariamente el driver, es más yo y cómo estaba mi swing. Siento que obtuve una muy buena sensación en mi swing con el driver, lo cual fue genial. Espero poder continuar con eso la próxima semana”.

Después del Travelers, se avecina un regreso al otro lado del Atlántico, y McIlroy lo espera con ansias.

“Si no puedo motivarme para levantarme para un Open Championship en casa, entonces no sé qué puede motivarme”, dijo. “Solo necesito ponerme en el estado mental correcto. Probablemente no he estado allí las últimas semanas”.