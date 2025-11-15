Rory McIlroy comparte liderato en Dubái y se acerca a su cuarto título europeo consecutivo

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Rory McIlroy emergió de una tarde agitada en el DP World Tour Championship con tres birdies en sus últimos cinco hoyos el sábado para un 68, cuatro bajo par, lo que le dio una parte del liderazgo junto a Rasmus Neergaard-Petersen de Dinamarca mientras se acerca a su cuarto título consecutivo de la Race to Dubai.

La última hora en el Jumeirah Golf Estates presentó un empate a ocho por el liderazgo en un momento. Nicolai Hojgaard comenzó la tercera ronda con el liderazgo y su hermano gemelo se convirtió en uno de los líderes por la tarde.

Cuando terminó la tercera ronda, McIlroy y Neergaard-Peterson (68) estaban en 13 bajo par 203, un golpe por delante de Tyrrell Hatton y otros cinco jugadores.

Hatton es el único jugador con una posibilidad matemática de alcanzar a McIlroy en la Race to Dubai, aunque requeriría un colapso del campeón del Masters en el campo Earth, donde McIlroy es el campeón defensor y tiene tres títulos.

"Sería una manera increíble de terminar la temporada", dijo McIlroy, quien viene de empatar en el tercer lugar en Abu Dhabi la semana pasada para fortalecer su posición en la cima. "Jugué bien cuando lo necesitaba la semana pasada, especialmente el fin de semana. Me puse en posición para intentar conseguir otra victoria aquí. Así que sí, realmente contento."

Marco Penge de Inglaterra, quien es el número dos en la Race to Dubai, comenzó con un 74 y ha estado mayormente fuera de la imagen desde entonces. Disparó 68 el sábado pero sigue a nueve golpes. Hatton se convierte en el siguiente retador, y su 67 lo dejó en el grupo perseguidor.

Hatton tendría que ganar y que McIlroy termine fuera de los ocho primeros, aunque con tantos jugadores agrupados en la cima, no es irrazonable que eso suceda.

"La ronda de hoy me ha dado una oportunidad", dijo Hatton.

Mucho está en juego para Neergaard-Petersen también. Mantuvo una tarjeta limpia después de un bogey al inicio para un 68, dándole un lugar en el grupo final de la temporada y su primera vez jugando con McIlroy. Un final fuerte podría ser suficiente para que el danés gane uno de los diez primeros lugares para que los jugadores del tour obtengan una tarjeta del PGA Tour para 2026.

"He tenido un gran objetivo este año de ver si podía ganar aquí, y obviamente si lo lograra mañana y lo concretara, sería increíble", dijo.

El grupo a un golpe incluye a Rasmus Hojgaard (65), Matt Fitzpatrick (66), Tommy Fleetwood (68), Laurie Canter (68) y Ángel Ayora de España, quien hizo bogey en el último para un 67.

Nicolai Hojgaard cayó a un 73 pero aún estaba solo a dos golpes junto con Justin Rose (70) y Ludvig Aberg (67).

Se prepara para un final abierto de la temporada del European Tour, con McIlroy buscando un séptimo título como el número uno de Europa, a uno del récord que ostenta Colin Montgomerie. Ya ha sido un año destacado para McIlroy, quien completó el Grand Slam de carrera en Augusta National, ganó The Players Championship y Pebble Beach, ganó el Irish Open y lideró a Europa a la victoria en la Ryder Cup.

"Ciertamente podría haberme relajado estas semanas y disfrutar", dijo McIlroy. "Pero la Race to Dubai es importante para mí, y es importante para mí intentar acercarme un poco más a Monty. Como dije, me he puesto en una gran posición para ir y hacer eso mañana."

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes