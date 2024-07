Rory McIlroy espera que oro olímpico ayude llenar vacío de 10 años sin ganar un major

Saint-quentin-en-yvelines, francia (ap) — rory mcilroy inició su preparación para los juegos olímpicos jugando en un campo que conoce bien, con fotógrafos y aficionados amontonados en el tee y el green del hoyo 18.

Solo que no estaba en Le Golf National, donde fue parte del equipo europeo de la Copa Ryder en 2018. Lo hizo el lunes, en el Old Course en St. Andrews.

“No te importe el por qué estaba ahí”, dijo McIlroy el martes, sin dejar del todo en claro si estaba hablando en serio. “Pero es siempre agradable jugar en St. Andrews. No esperaba esa cantidad de público en los últimos hoyos”.

McIlroy llegó de St. Andrews para dos días de preparación y dijo que sus expectativas estaban “muy altas”.

Está en juego la oportunidad de ganar la medalla de oro, lo que podría ayudar a llenar el vacío de perderse todos esos trofeos de los majors.

Los Juegos Olímpicos llegan en un momento en su carrera cuando se le pregunta más por la década sin ganar un major, que por los cuatro que ya tiene.

“Sería el logro, sin duda, del año”, dijo McIlroy, “Creo que para mí, está bien documentado que no he ganado ni uno de los cuatro grandes torneos en 10 años. Probablemente será uno de ellos, si no es que el más grande de mi carrera en los últimos 10 años”.

McIlroy ha dicho en semanas recientes que le tomará tiempo medir la importancia de un oro olímpico en el golf.

“Creo que solo si el golf se mantiene en los Juegos Olímpicos por mucho tiempo… No sé si algo podrá estar a la par de los majors”, aseguró. “Tenemos nuestros cuatro eventos al año que están a nivel de un oro. Pero siento que esto, con el tiempo, estará a la altura de los majors”.

AP