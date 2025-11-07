Rosalía, feliz con el estreno de LUX: "Me ha hecho mucha ilusión que la gente lo haya recibido con tantas ganas"

VALÈNCIA, 7 nov. 2025 (Europa Press) -

Rosalía se ha mostrado feliz por la acogida de su nuevo álbum, 'LUX', lanzado este mismo viernes. "Me ha hecho mucha ilusión que la gente lo haya recibido con tantas ganas".

Así lo ha aseverado la artista a su llegada a la alfombra roja de LOS40 Music Awards Santander 2025, que se celebran esta tarde en el Roig Arena de València y que, precisamente, tienen entre sus principales atractivos la presentación por primera vez en directo del esperado cuarto disco de la catalana.

"Estoy muy contenta de estar aquí, de venir a cantar y con mucha alegría, con mucha ilusión", ha afirmado Rosalía a los numerosos medios congregados.

Además, ha considerado "un honor" estrenarlo en València. "Estoy muy contenta, muy feliz y muy agradecida. Estoy muy feliz de poder cantar hoy aquí", ha repetido.

Asimismo, ha confesado que le ha "sorprendido mucho que la gente tenía muchas ganas" de que publicara 'LUX'. "Me ha hecho mucha ilusión que la gente lo haya recibido con tantas ganas", ha insistido.