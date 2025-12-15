Rosario Central anuncia a Jorge Almirón como nuevo técnico

BUENOS AIRES, 15 dic (Reuters) - Rosario Central, uno de los campeones del fútbol argentino en 2025, anunció el lunes la contratación de Jorge Almirón como su nuevo entrenador tras la sorpresiva salida de Ariel Holan.

"Jorge Almirón es el nuevo DT de Rosario Central. ¡Bienvenido!", dijo el club en su cuenta oficial de X. El contrato será hasta diciembre de 2026, según reportes de la prensa local.

Almirón, de 54 años, vuelve al fútbol de su país tras su paso por el chileno Colo Colo, donde ganó en 2024 una liga local y alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La última experiencia del DT en Argentina fue en 2023 al frente de Boca Juniors, equipo con el cual llegó a la final de la Libertadores.

Almirón reemplazará a Holan, quien dejó el cargo luego de haber obtenido el título de campeón anual debido a diferencias con la directiva, indicó el técnico saliente días atrás en una entrevista.

En su larga carrera, Almirón también pasó por Dorados, Veracruz, Correcaminos y Tijuana, todos de México; Atlético Nacional, de Colombia; Al-Shabab, de Arabia Saudita; Elche, de España; Defensa y Justicia, Lanús, Godoy Cruz, Independiente y San Lorenzo de Argentina.

