Rosario Central empata con Boca Juniors con gol olímpico de Di María en la liga argentina

BUENOS AIRES, 14 sep - Con un gol olímpico de Ángel Di María, Rosario Central le sacó un empate de 1-1 a Boca Juniors en la octava jornada del torneo Clausura del fútbol argentino.

En el partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito, Boca Juniors abrió el marcador a los 20 minutos con un remate de cabeza de Rodrigo Battaglia.

Cuatro minutos después, el "Fideo" marcó la igualdad con un gol olímpico en un tiro de esquina enviado desde el sector derecho que cayó en el segundo poste y sorprendió al portero Leandro Brey.

"Estoy contento por el gol, contento porque hicimos un muy buen partido, creo que en líneas generales fue muy parejo. Intento siempre poder ayudar al equipo, que las cosas salgan bien, y venimos de buena manera, todavía no tuvimos ninguna derrota", dijo Di María a la televisión local.

Por su parte, Unión de Santa Fe trepó a la cima de la Zona A tras ganar 3-1 como visitante a Gimnasia y Esgrima La Plata con goles de Mateo Del Blanco, Cristian Tarragona y Mauricio Martínez. El gol del conjunto local lo convirtió Marcelo Torres.

"Se puede soñar, pero mantenemos los pies sobre la tierra. Ahora disfrutamos este triunfo y enseguida a pensar en el partido que viene", dijo Tarragona tras la victoria.

Con el triunfo, Unión llegó a 15 puntos y alcanzó a Barracas Central en la cima de su zona, mientras que Boca se ubicó escolta con 13 unidades.

En otros partidos del domingo, Instituto de Córdoba venció 2-0 como local a Argentinos Juniors, Platense ganó 2-1 en su visita a Defensa y Justicia, mientras que Tigre y Talleres igualaron 0-0.

El sábado, River Plate ganó 2-1 a Estudiantes, Banfield derrotó 1-0 a Independiente, Sarmiento superó 2-0 a Aldosivi, mientras que Godoy Cruz y Barracas Central empataron 0-0.

El viernes, Racing Club venció 2-0 a San Lorenzo, Riestra superó 2-0 a Central Córdoba, Lanús venció 1-0 a Independiente Rivadavia y Newell's Old Boys ganó 2-0 a Atlético Tucumán.

En tanto, los partidos Huracán-Vélez

Sarsfield

y Belgrano-San Martín finalizaron sin goles. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)