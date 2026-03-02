Rosario Central vence a Newell's con gol de Di María en clásico de liga argentina

BUENOS AIRES, 1 mar - Rosario Central venció el domingo 2-0 en su visita a Newell's Old Boys con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti, y dejó a su clásico rival en el último lugar en la octava jornada del fútbol argentino.

“Es una felicidad muy grande, para nosotros que veníamos por el buen camino, para la familia y para toda esa gente que nos acompañó. Me deben quedar uno o dos clásicos como mucho y quería disfrutarlo", dijo 'Fideo' Di María a la prensa local.

Di María abrió el marcador a los 51 minutos con un remate de pierna izquierda tras un cabezazo de Gastón Ávila, mientras que Enzo Copetti amplió la diferencia a los 81 al empujar el balón sobre la línea de la portería.

Con la victoria, el conjunto dirigido por Jorge Almirón llegó a 14 puntos y se ubicó en cuarto puesto de la Zona B que lidera Independiente Rivadavia con 16 unidades.

Por su parte, Newell's quedó en el último lugar de la Zona A con dos puntos en ocho partidos, luego de dos empates y seis derrotas.

En otros partidos del domingo, Unión venció 2-1 a Instituto, Tigre y Gimnasia y Esgrima igualaron 2-2, y los partidos Argentinos Juniors-Barracas Central y Defensa y Justicia-Lanús terminaron empatados 1-1.

El sábado, Boca Juniors igualó 1-1 ante Gimnasia de Mendoza, Independiente de Avellaneda superó 2-0 a Central Córdoba y San Lorenzo empató sin goles ante Talleres. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)