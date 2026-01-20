Rosenior confía en que Enzo Fernández siga en el Chelsea

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, afirmó que espera que su mediocampista argentino Enzo Fernández siga en el equipo inglés a pesar de los rumores sobre un interés de otros clubes, entre ellos el Real Madrid.

"Cuando eres un jugador de clase mundial siempre habrá especulaciones que no puedes controlar", afirmó Rosenior en la víspera de que los Blues se midan al Pafos en la Liga de Campeones europea.

"Enzo ha estado sobresaliente y me ha sorprendido para bien por lo que hizo el sábado, por el terreno que cubrió estando enfermo. Es jugador del Chelsea, es muy importante para mí y ojalá que tengamos juntos una relación ganadora, a corto y largo plazo", afirmó.

El campeón mundial albiceleste, de 25 años, se ausentó el lunes del entrenamiento por una enfermedad que ha afectado a varios jugadores.

Rosenior sustituyó a Enzo Maresca a principios de este mes y, en su primer partido en la Liga de Campeones, puede asegurar al menos una plaza en el play-off si el equipo londinense gana al campeón chipriota.

Por otra parte, Rosenior confirmó este sábado que el defensa internacional francés Axel Disasi fue reintegrado al plantel del equipo después de varios meses apartado del mismo al no entrar en los planes de Maresca.