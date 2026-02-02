Rosenior no pone fecha a regreso de Estêvão, de viaje en Brasil por motivos personales

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, aseguró este lunes que no precipitará el regreso de Estêvão desde Brasil, donde el delantero viajó por motivos personales, lo que ya le hizo perderse el partido del fin de semana.

El joven delantero de 18 años se perderá la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga del martes en el campo del Arsenal, donde los Blues deben intentar remontar el 3-2 de la ida para clasificarse a la final.

"Está pasando por un momento realmente difícil por razones personales y está de permiso por compasión", declaró Rosenior en la rueda de prensa previa al partido contra los Gunners.

"No le voy a meter ninguna presión. Tiene que hacer lo correcto para él y sentir que está en condiciones para rendir para el equipo", añadió el técnico sin dar más precisiones sobre los motivos del viaje a Brasil del futbolista.

Sin Estêvão, el Chelsea remontó el sábado un 2-0 en contra para lograr una victoria por 3-2 ante el West Ham, dando continuidad a los buenos resultados de Rosenior desde que se hizo cargo del equipo en sustitución del italiano Enzo Maresca, cesado por los malos resultados.

Con Rosenior en el banquillo, el Chelsea ha ganado seis de sus siete partidos disputados. La única derrota fue, precisamente, ante el Arsenal hace una semana en el partido de ida de semifinales de la Copa de la Liga.