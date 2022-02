Rossell Techsys obtiene un contrato con Boeing para la fabricación de arneses de cables para la plataforma del T-7A Red Hawk

BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--feb. 24, 2022--

Rossell Techsys ha obtenido un contrato de Boeing para la fabricación y el suministro de arneses de cables para el T-7A Red Hawk de la empresa aeroespacial global.

Rossell, como parte del acuerdo estratégico con fecha de entrega indefinida y de cantidad indefinida (Indefinite Delivery Indefinite Quantity, IDIQ), fabricará piezas del sistema de interconexión y cableado eléctrico (Electrical Wiring and Interconnect System, EWIS). Las entregas continuarán hasta el año fiscal 2032 y cubrirán un total de 84 piezas únicas. El punto central inicial será la fabricación a una tasa inicial baja de producción (Low Rate Initial Production, LRIP) I y II y luego la producción a una tasa completa (Full Rate Production, FRP) III y IV. Todas las piezas se fabricarán en el Centro de Excelencia (CoE) de Rossell, erigido especialmente para Boeing.

“ Estamos emocionados por la oportunidad de fabricar piezas del EWIS para el Boeing T-7A Red Hawk de avanzada ”, señaló Prabhat Kumar Bhagvandas, director ejecutivo de Rossell Techsys. “ Esta colaboración subraya el compromiso de Rossell Techsys con la ingeniería dinámica, lo que produce el mejor valor, piezas de calidad y el suministro puntual desde India al mundo ”, añadió Bhagvandas.

“ El T-7A, una plataforma pionera en su clase, desarrollada utilizando el hilo digital y la fabricación local de sus componentes, es un paso importante en nuestro compromiso con la visión de Aatmanirbhar Bharat del Gobierno de India. Boeing, en tanto empresa con más de siete décadas de presencia en la India, continúa valorando y apoyando el desarrollo de capacidades locales aeroespaciales y de defensa en el país ”, manifestó Ashwani Bhargava, director de Gestión de la Cadena de Suministro de Boeing India.

Rossell Techsys también ha fabricado piezas de EWIS para las versiones de ingeniería y diseño de fabricación (Engineering and Manufacturing Design, EMD) y prueba de vuelo (Flight Test, FT) del T-7A Red Hawk. Rossell ha fabricado más de 100 000 piezas del EWIS para Boeing hasta la fecha.

“ Rossell Techsys se ha consagrado durante más de una década a la ingeniería y fabricación de componentes para el sector aeroespacial y de defensa, en India y en el extranjero. Ha estado contribuyendo en el desarrollo del ecosistema aeroespacial y de defensa de Aatmanirbhar en el país y está posicionado para crecer aún más a medida que India se convierte en un mercado aeroespacial global importante ”, afirmó Rishab Gupta, director de Rossell India Limited. “ Rossell Techsys, con la fabricación de piezas para las alas, el fuselaje delantero y el empenaje del T-7A, es testimonio de esta contribución”, añadió Rishab Gupta.

Acerca de Rossell Techsys:

Rossell Techsys, con sede en Bengaluru, es la División Aeroespacial y de Defensa de Rossell India Limited, empresa que cotiza en bolsa. Es un proveedor de primer nivel de importantes fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturer, OEM) a nivel mundial y fabrica piezas para más de 20 plataformas de alas fijas y giratorias. Cuenta con las certificaciones AS9100, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001 y NADCAP AC7121, y cumple con la ISO 31000 y la NIST 800-171. Rossell Techsys presta servicios personalizados de ingeniería y fabricación de sistemas de interconexión y cableado eléctrico (EWIS), integración de sistemas y sistemas electrónicos (Electronic System and Systems Integration, ESSI), equipos de prueba y servicios de soporte de productos posventa.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

