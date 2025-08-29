Rovanperä asume el liderato en el primer día del Rally de Paraguay

El finlandés Kalle Rovanperä (Toyota) tomó el liderato del Rally de Paraguay, décima prueba de las catorce del Mundial WRC, tras completarse este viernes el primer día de competencia.

Al término de la octava especial, el bicampeón mundial (2022 y 2023) lideraba con 7,1 segundos de ventaja sobre el francés Adrien Fourmaux y con 7,6 sobre el estonio Ott Tänak, ambos al volante de Hyundai.

En esta primera edición del Rally de Paraguay, los pilotos se encontraron con tramos complicados y saltos espectaculares que llegaron a causar daños en algunos vehículos.

Después de imponerse en casa a principios de agosto, Rovanperä afrontó un viernes sin sobresaltos y cerró la jornada en cabeza con una ventaja mínima. Sin embargo, nada está definido: el recorrido promete ser una dura prueba para máquinas y pilotos.

El francés Sébastien Ogier (Toyota) lo sabe bien: un pinchazo al inicio de la jornada le costó más de 30 segundos. Aun así, se adjudicó cuatro de las ocho especiales del día y se ubica cuarto en la general, a más de 17 segundos del líder finlandés.

Pese al contratiempo, Ogier recuperó unos veinte segundos frente a su compañero Rovanperä y sigue plenamente en la pelea por el triunfo.

El otro francés, Adrien Fourmaux, autor de los dos mejores tiempos del día, también sufrió un pinchazo en la tarde y debió ceder el liderato que mantenía hasta el mediodía.

El británico Elfyn Evans, líder del Campeonato del Mundo, tuvo un día sin sobresaltos, pero abrir carretera le costó caro: cedió 21 segundos frente a Rovanperä y terminó quinto.

El galés aventaja al vigente campeón mundial, Thierry Neuville (Hyundai), que perdió tiempo temprano por un problema de dirección en su i20 y ahora marcha a 25 segundos de Rovanperä.

El programa de la segunda jornada del rally, que se disputará el sábado, contempla siete especiales con un total de 113,6 kilómetros.

Clasificación después de la ES8:

1. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/Toyota) 1:16:13.3

2. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (FRA/Hyundai) +7.1

3. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST/Hyundai) +7.6

4. Sébastien Ogier/Vincent Landais (FRA/Toyota) +17.8

5. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) +21.1

6. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) +25.7

...

Vencedores de las especiales:

Sébastien Ogier (ES3, ES5 ,ES7, ES8), Adrien Fourmaux (ES2, ES4), Kalle Rovanperä (ES1), Ott Tänak (ES6)

nb/bm/cl