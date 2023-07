Rovanperä se coloca líder en el Rally de Estonia

El finlandés Kalle Rovanperä (Toyota), vigente campeón mundial de rallies (WRC), figuraba en cabeza del Rally de Estonia, octava cita del campeonato, al término de la jornada de este viernes, superando al belga Thierry Neuville (Hyundai) en apenas tres segundos.

"Globalmente, fue más bien un buen día", declaró Rovanperä tras la llegada de la última especial de la jornada. En ella había tenido un susto al estar a punto de golpear con su coche contra unos árboles situados en uno de los bordes de la ruta.

El local Ott Tänak (M-Sport/Ford) dio espectáculo este viernes al ganar cinco de las siete especiales del día. Las otras dos tuvieron a Rovanperä como dominador.

En cualquier caso, era solo una cuestión de honor para el campeón mundial de 2019, que el jueves recibió una penalización de cinco minutos por un cambio de motor justo antes de la salida del rally, que finaliza el domingo.

"No estaba de muy buen humor en el inicio del día, pero me acomodo tranquilamente y no va mal por ahora. Tengo mucho apoyo del público y por eso voy al máximo", subrayó el ídolo estonio.

Neuville ocupó el liderato provisional hasta la sexta especial, cuando se lo arrebató Rovanperä. Acabó el día a tres segundos del líder.

"Estamos contentos de ir con buen ritmo, es lo más importante para nosotros", afirmó el belga, que en la general del Mundial es sexto, a 47 puntos de Rovanperä.

- Clasificación provisional del Rally de Estonia tras la jornada de este viernes:

1. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN, Toyota) 1:12:22.2

2. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (BEL, Hyundai) a 3 seg

3. Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN, Hyundai) a 12.2

4. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR, Toyota) a 14.1

5. Teemu Suninen/Mikko Markkula (FIN, Hyundai) a 33.8

6. Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (FRA-BEL, M-Sport/Ford) a 48.8

...

