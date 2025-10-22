Rovi colaborará con Roche en la fabricación de un nuevo fármaco
22 oct (Reuters) - Laboratorios Farmacéuticos ROVI, SA:
ANUNCIÓ EL MARTES UNA COLABORACIÓN CON Roche PARA LA FABRICACIÓN DE UN NUEVO MEDICAMENTO EN DESARROLLO
El nuevo fármaco, actualmente en desarrollo clínico, pertenece al portafolio metabólico y cardiovascular de Roche
Las partes esperan firmar el acuerdo definitivo en los próximos días
En 2030, Rovi estima que este acuerdo contribuya con un incremento mínimo de entre el 20% y el 25% en las ventas del negocio de fabricación a terceros frente a las del ejercicio 2024
