Royal Caribbean anuncia su regreso a Estados Unidos este verano

El 'Harmony of the Seas' volverá al Mediterráneo a mediados de agosto

MADRID, 7 Jun. 2021 (Europa Press) -

Royal Caribbean International ha anunciado que seis de sus barcos comenzarán a navegar desde los principales puertos de cruceros de Estados Unidos en Florida y Texas durante los próximos meses de julio y agosto.

El regreso de la compañía de cruceros comenzará el 2 de julio en Miami, la capital mundial de los cruceros, con el 'Freedom of the Seas' embarcándose en un especial fin de semana del 4 de julio navegando hacia Perfect Day en CocoCay.

A finales de agosto, doce barcos de Royal Caribbean estarán navegando de nuevo en Bahamas, el Caribe, Alaska y Europa.

Después del primer crucero de Royal Caribbean en Estados Unidos debutará el nuevo 'Odyssey of the Seas' el 3 de julio. El barco zarpará desde Fort Lauderdale realizando cruceros de 6 y 8 noches por el Caribe, que pronto serán seguidos por el 'Allure of the Seas', el 'Symphony of the Seas', el 'Independence of the Seas' y 'Mariner of the Seas'.

En las próximas semanas, la compañía de cruceros anunciará sus planes para reintroducir su flota completa en todo el mundo a finales de año. Todos los cruceros de verano de 2021 ya están disponibles para reservar.

Los cruceros anunciados por Royal Caribbean ofrecen un abanico de itinerarios que varían en duración y destino, facilidad y flexibilidad en la reserva, y puertos de salida desde Estados Unidos garantizando que hay un crucero para cada tipo de pasajero.

Además la naviera ha anunciado que también se retomarán los cruceros al otro lado del Atlántico, en Barcelona y Roma, con el regreso a Europa del 'Harmony of the Seas'. A partir del 15 de agosto, el barco de la clase Oasis zarpará en itinerarios de siete noches por el Mediterráneo occidental y visitará, además, otros destinos emblemáticos como Palma de Mallorca, o la Provenza.

Los nuevos cruceros por Estados Unidos y Europa amplían los planes previamente anunciados de Royal Caribbean para volver a navegar, que incluyen 'Adventure of the Seas' con salida desde Bahamas el 12 de junio, así como 'Anthem of the Seas' navegando desde el Reino Unido y 'Jewel of the Seas' desde Chipre en el mes de julio.

