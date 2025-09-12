Royal Caribbean inicia la construcción del cuarto barco de Icon Class

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

Royal Caribbean ha iniciado oficialmente la construcción de su cuarto barco de la clase Icon, con una ceremonia de colocación de la quilla en el astillero Meyer Turku en Turku, Finlandia. Este evento simbólico marca el comienzo de la fase de construcción física de la embarcación, cuyo nombre aún no ha sido revelado. Durante la ceremonia, el primer bloque de acero del barco fue colocado sobre una capa de monedas recién acuñadas, un ritual tradicional que se realiza para atraer la buena suerte. Se espera que el barco tome forma durante los próximos dos años para que pueda debutar en el año 2027.

Este nuevo barco se unirá a la flota de la clase Icon, que ya cuenta con el Icon of the Seas, el Star of the Seas y el Legend of the Seas.