Royal Caribbean inicia la construcción del cuarto barco de Icon Class
Royal Caribbean inicia la construcción del cuarto barco de Icon Class
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -
Royal Caribbean ha iniciado oficialmente la construcción de su cuarto barco de la clase Icon, con una ceremonia de colocación de la quilla en el astillero Meyer Turku en Turku, Finlandia. Este evento simbólico marca el comienzo de la fase de construcción física de la embarcación, cuyo nombre aún no ha sido revelado. Durante la ceremonia, el primer bloque de acero del barco fue colocado sobre una capa de monedas recién acuñadas, un ritual tradicional que se realiza para atraer la buena suerte. Se espera que el barco tome forma durante los próximos dos años para que pueda debutar en el año 2027.
Este nuevo barco se unirá a la flota de la clase Icon, que ya cuenta con el Icon of the Seas, el Star of the Seas y el Legend of the Seas.
Otras noticias de Royal Caribbean
- 1
Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros
- 2
A poco de anunciar el presupuesto del año que viene, Milei modificó las partidas y consolidó el superávit
- 3
Los emprendimientos que la nueva ola migratoria rusa trae a la Argentina
- 4
“No entendemos bien qué le pasó”, la palabra del padre de la chica de 14 años que disparó dentro de una escuela