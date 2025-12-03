Rozalén anuncia un parón indefinido tras 15 años de carrera: "Siento mucho, mucho agotamiento emocional"
Rozalén anuncia un parón indefinido tras 15 años de carrera: "Siento mucho, mucho agotamiento emocional"
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press) -
La artista Rozalén ha anunciado que a partir del próximo enero hará un parón en su carrera de manera indefinida tras 15 años de trabajo.
"Siento mucho, mucho agotamiento emocional", ha apuntado la cantante en un vídeo en redes sociales.
"Me llega mi descanso de la guerrera a partir de este 1 de enero. Voy a parar, voy a descansar, a reflexionar, masticar y digerir todo lo que me ha ocurrido en todos estos años. A todo el trabajo estoy diciendo que no, que no -como en la canción-. A ver si me hago caso", ha añadido Rozalén.
Aunque la artista ha calificado como "curioso" que tenga que anunciar este descanso, ha remarcado la importancia de esta decisión que ha tomado debido a la "la presión y a la velocidad" a la que se ha visto empujada.
Además, asegura que aunque sabe que se trata de un "privilegio", considera que se lo ha ganado "a pulso". En el vídeo la artista recopila con humor todos los logros que ha ido acumulando en los últimos años.
