RPT-ACTUALIZA 1-Colombiano Ecopetrol perforará más pozos en 2025, ejecutaría 90% de inversiones

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 13 nov (Reuters) - El conglomerado energético colombiano Ecopetrol podría cerrar el 2025 con cinco pozos exploratorios perforados adicionales a la meta, al tiempo que ejecutaría inversiones por unos US$6.300 millones, el 90% de su plan inicial, dijeron el jueves los vicepresidentes de la petrolera en una entrevista con Reuters.

Más temprano, Ecopetrol informó que entre enero y septiembre cumplió con la meta para todo el año de perforar 10 pozos exploratorios.

"Esperamos completar estos 3 pozos que estaban en perforación al final del trimestre, terminarlos a final de este año y tenemos opciones para hacer un par de pozos adicionales", dijo Rafael Guzmán, vicepresidente de hidrocarburos de la empresa.

A mediados de septiembre Guzmán había anticipado a Reuters que apuntaba a superar la meta entre un 20% y 40%.

A su turno, el vicepresidente financiero, Camilo Barco, reveló que Ecopetrol cerraría el 2025 con una caja disponible de entre 12 billones de pesos y 14 billones de pesos (entre US$3.226 millones y US$3.763 millones).

"Para este año teníamos un monto aproximado a los US$6.300 millones con una flexibilidad de US$500 millones que nos llevaba a un rango de US$6.300 millones a US$6.800 millones aproximadamente", dijo Barco.

"Ese plan de inversiones va en un avance del 72% y esperamos que al final de año tengamos aproximadamente un 90% de ejecución total de inversiones", agregó el directivo. "Es posible que haya algún nivel de subejecución que estamos estimando que podría ser alrededor del 5%".

Ecopetrol reportó que su utilidad neta bajó un 29,8% interanual en el tercer trimestre a 2,56 billones de pesos (US$689 millones), afectada por los menores precios del crudo y un impacto en las ganancias de su filial ISA por efectos comparativos no recurrentes.

En tanto, el conglomerado energético espera hacer un anuncio antes de cerrar este año relacionado con la vinculación de un socio para incrementar producción y reservas de hidrocarburos en uno de sus campos.

"Son unos procesos que vienen en curso, esperamos antes de que cierre el año, hacer un anuncio, somos muy cautos por la confidencialidad que maneja estos procesos", explicó Julián Lemos, vicepresidente de Estrategia y Nuevos Negocios.

"Lo que buscamos es atraer inversión en campos y en áreas donde hoy no necesariamente tenemos el foco de la inversión de Ecopetrol, pero donde creemos que existe potencial de recuperación, de incremental de producción y de incorporación de reservas", dijo Lemos.

"Tenemos como parte de las estrategias de incrementar la actividad en campos donde creemos que hay y estamos seguros que hay potencial de continuar operando y continuar extrayendo crudo, vincular socios en una figura similar a la que hicimos el año pasado con Parex en Putumayo y en el Piedemonte", agregó Lemos.

(1 dólar = 3.719,60 pesos) (Reporte de Nelson Bocanegra)