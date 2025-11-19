RPT-Acuerdo comercial Mercosur-UE aún necesita trabajo para que sea aceptable para Francia: Gobierno

(Repite para alcanzar más suscriptores, sin cambios en el texto)

PARÍS, 19 nov (Reuters) - El acuerdo comercial negociado entre LA NACION y los países sudamericanos del Mercosur todavía no es aceptable para Francia en su forma actual, dijo el miércoles un portavoz del Gobierno francés.

Francia espera que la Comisión Europea presente medidas sobre las denominadas cláusulas espejo para las importaciones agrícolas "lo antes posible", dijo el portavoz del Gobierno, después de una reunión semanal encabezada por el presidente Emmanuel Macron.

El Mercosur es el bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. (Reporte de Michel Rose, traducido por Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin)