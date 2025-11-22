RPT-Algunas aerolíneas internacionales cancelan sus vuelos en Venezuela tras advertencia de EE. UU.

MADRID, 22 nov (Reuters) - Tres aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos que salían de Venezuela el sábado después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtiera el viernes a las líneas aéreas sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país sudamericano.

La brasileña Gol, la colombiana Avianca y TAP Air Portugal cancelaron sus vuelos desde Caracas, según la web Flightradar24 y el sitio oficial del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El aviso de la FAA de Estados Unidos dijo que hay un "empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en o alrededor de Venezuela" y agregó que las amenazas podrían representar riesgos para las aeronaves a todas las altitudes.

En los últimos meses se ha producido un enorme despliegue militar estadounidense en la región, que incluye el portaaviones más grande de la Armada de Estados Unidos, al menos otros ocho buques de guerra y aviones F-35.

TAP Air Portugal confirmó la cancelación de sus vuelos programados para el sábado y el próximo martes.

"Esta decisión surge tras la información emitida por las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, que indica que las condiciones de seguridad en el espacio aéreo venezolano no están garantizadas", declaró la compañía a Reuters.

GOL también informó que los vuelos previstos para sábado y domingo fueron suspendidos.

Aeronáutica Civil de Colombia dijo en un comunicado divulgado en su web que "la seguridad aérea es un principio intangible y no negociable. Estamos trabajando en estrecha colaboración con las aerolíneas para asegurar que, mientras se gestionan las implicaciones de este aviso internacional, se mantenga el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros y las tripulaciones".

Los vuelos de Copa Airlines y Wingo salieron de Maiquetía el sábado en la tarde.

El vuelo de Latam Airlines con destino a Bogotá programado para el domingo también habría sido cancelado, según Flightradar24. (Reporte de Ana Cantero y Corina Pons en Madrid, Sergio Gonçalves en Lisboa, Gabriel Araujo en Sao Paulo y Mayela Armas en Caracas.)