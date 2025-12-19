RPT ANSA/Sociedad: Ocupación femenina crece en Italia, la brecha de género persiste

(REPETICION CON CORRECCION EN TITULO) (ANSA) - ROMA 19 DIC - Entre 2021 y 2024, el empleo femenino creció en más de 600.000 personas en Italia, ascendiendo la tasa de ocupación al 53,3%, aproximadamente cuatro puntos porcentuales más que en 2021. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo femenino siguió disminuyendo, alcanzando el 7,4% en 2024, su nivel más bajo en veinte años.

A pesar de este importante avance, la brecha de género en el mercado laboral sigue siendo evidente.

La tasa de empleo femenino sigue siendo significativamente inferior a la masculina, que alcanzará el 70% en 2024, mientras que el desempleo femenino se mantiene superior al masculino, situándose en el 6,2%.

Estas son algunas de las principales conclusiones del Informe de Políticas de Género del INAPP 2025, elaborado por el grupo de investigación "Análisis de Género del Mercado Laboral y Políticas Públicas" y presentado en el Auditorio del Instituto de Análisis de Políticas Públicas. Los datos confirman que el acceso y la permanencia en el mercado laboral siguen siendo más difíciles para las mujeres.

En 2024, aunque están mejorando gradualmente, las tasas de inactividad se mantienen elevadas.

El 42,4% de las mujeres de entre 15 y 64 años son inactivas, frente al 24,4% de los hombres. La situación es especialmente crítica en el sur de Italia, donde la inactividad femenina supera el 56%.

A pesar de la tendencia creciente del empleo femenino italiano, todavía no hay suficiente margen de mejora para superar la brecha de género que caracteriza nuestro mercado laboral, incluso en comparación con la media europea, donde la tasa de empleo femenino es del 66,2%. Los datos de 2024 indican un claro predominio femenino entre los trabajadores con salarios bajos. Las mujeres representan el 71,3% de todos los trabajadores con salarios bajos, frente al 28,7% de los hombres, lo que confirma la persistencia de las diferencias salariales de género.

Ese mismo año, el 17,6% de las empleadas percibía salarios bajos, en comparación con el 5,9% de los hombres, una diferencia de casi 12 puntos porcentuales.

Las mujeres se emplean con mayor frecuencia en ocupaciones "disruptivas", lo que significa que son más vulnerables a los cambios o transformaciones tecnológicas: en los próximos años, casi una cuarta parte de las vacantes de empleo en algunos países europeos requerirán habilidades relacionadas con la IA.

"La capacidad de regenerar nuestra población activa para satisfacer las necesidades del sistema productivo y hacer sostenibles los beneficios sociales depende del crecimiento de la tasa de empleo de las mujeres en edad de trabajar", aseveró el reporte.

"El Informe de Política de Género destaca un crecimiento significativo del empleo femenino, pero persisten importantes problemas críticos, vinculados con las características de la demanda laboral, especialmente en los servicios de bajo valor añadido que penalizan la calidad de las relaciones laborales, y a la falta de servicios como la salud, el trabajo de cuidados y la educación, que en otros países europeos permitieron un crecimiento significativo del componente femenino del mercado de trabajo, con particulares consecuencias en las áreas territoriales menos desarrolladas", destacó la presidenta del INAPP, Natale Forlani. (ANSA).