(RPT) Clima: En Nueva York el período de hielo más largo en 65 años

(REPETICION CORREGIDA) (ANSA) - NUEVA YORK, 02 FEB - La ciudad de Nueva York continúa azotada por temperaturas gélidas, casi alcanzando su récord de 65 años. Durante 15 días consecutivos, las temperaturas en la Gran Manzana han caído por debajo del punto de congelación o se han mantenido en ese nivel, algo inédito en 65 años, cuando se alcanzaron los 16 días en 1961.

Según los pronósticos, debería llegar algo de alivio el sábado 7 de febrero.

Hace unos días, debido al frío gélido, se activó el Código Azul, un procedimiento de emergencia que se activa cuando los pronósticos indican temperaturas en o por debajo del punto de congelación y que inicia medidas de emergencia para mantener a la gente abrigada y segura. Según el New York Times, el número de muertes por frío en la ciudad ha llegado a 14.

En tanto, surgen más malas noticias climáticas para Estados Unidos. De hecho, como cada año, la famosa marmota Punxsutawney Phil emergió de su acogedora madriguera en Gobbler's Knob y proyectó su sombra, lo que significó otras seis semanas de invierno para los estadounidenses.

Como ha sucedido cada año desde 1887, la ceremonia atrajo a una multitud de turistas al pueblo de Pensilvania que le da su nombre a Phil, a pesar de las temperaturas cercanas a cero grados.

El año pasado también se pronosticó que el invierno duraría un mes y medio más.

Por otra parte, la ola de frío que azota Europa del Este ha causado importantes perturbaciones en los países bálticos, donde anoche las temperaturas cayeron por debajo de los -30 °C en muchos lugares de Letonia y Lituania.

En Vilna, el frío provocó cortes de electricidad, paralizando el tráfico de trolebuses durante varias horas. Se registraron problemas similares en el este de Letonia.

El Servicio Meteorológico de Estonia informó que las temperaturas medias de enero en Estonia fueron más de 5 °C inferiores a la media a largo plazo, de -7,8 °C.

Los meteorólogos prevén un aumento de las temperaturas en los próximos días, pero se espera que se mantengan significativamente por debajo del punto de congelación y que vengan acompañadas de fuertes nevadas. (ANSA).