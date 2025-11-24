RPT-Crudo baja mientras inversores evalúan reuniones sobre Ucrania y posibles recortes de la Fed

(Ajusta envío a clientes)

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 24 nov (Reuters) -

Los precios del crudo caían el lunes, ampliando el declive de la semana pasada cercano al 3%, mientras los inversores sopesan las posibilidades de un recorte de tasas de interés en Estados Unidos frente a la perspectiva de un acuerdo de paz en Ucrania que podría conducir a un alivio de las sanciones al principal productor, Rusia.

* Estados Unidos y Ucrania se disponían a reanudar el trabajo sobre un plan de paz revisado antes de la fecha límite del jueves fijada por el presidente estadounidense, Donald Trump, después de acordar ajustar una versión anterior que, según los críticos, era demasiado favorable a Moscú.

* A las 0951 GMT, los futuros del Brent cedían 58 centavos, o un 0,9%, a US$61,98 por barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) perdía 60 centavos, o un 1%, a US$57,46.

* "El mercado está abrumadoramente centrado en la visión macroeconómica, que es este tratado de paz con Ucrania y la economía estadounidense", dijo Jorge Montepeque, director gerente de Onyx Capital Group.

* Las sanciones de Estados Unidos a la empresa estatal Rosneft

y a la privada Lukoil, que entraron en vigor el viernes, han causado fricciones que normalmente harían subir los precios, pero el mercado está preocupado por el acuerdo de paz, lo que lo hace bajista para el petróleo, añadió.

* Trump fijó el jueves como fecha límite para el acuerdo, pero su secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el domingo que la fecha límite podría no estar grabada en piedra.

* Un acuerdo de paz podría suponer la retirada de las sanciones que han afectado a las exportaciones de petróleo ruso. Rusia era el segundo mayor productor de crudo del mundo después de Estados Unidos en 2024, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

* La incertidumbre en torno a los recortes de tasas en Estados Unidos es otro factor que suprime el apetito de los inversores.

Sin embargo, la posibilidad de una bajada el mes que viene aumentó después de que el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, sugiriera una reducción a corto plazo.

(Reporte adicional de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Helen Clark en Perth; editado en español Carlos Serrano)