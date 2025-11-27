RPT-Española Sacyr acuerda venta de tres concesiones en Colombia por US$1.600 millones

(Repite para alcanzar más suscriptores, sin cambios en el texto)

26 nov (Reuters) - La constructora española Sacyr acordó la venta de su participación en tres concesiones de autopistas con peaje en diferentes regiones de Colombia por US$1.600 millones, informó la compañía, en un proceso de captación de capital para su expansión en Estados Unidos.

El fondo de infraestructuras Actis se hará cargo de los activos en Colombia, según informó Sacyr en un comunicado dirigido al regulador bursátil el martes.

La transacción, que se espera concluya en el segundo semestre de este año, generará una entrada de efectivo de US$318 millones, precisó la empresa.

Sacyr, especializada en concesiones de autopistas, anunció a comienzos de este año su intención de vender activos en Colombia y Chile, al tiempo que buscaba socios para participar en proyectos viales más grandes y lucrativos en Estados Unidos, en donde compite con constructoras de mayor envergadura. (Reporte de Mireia Merino y Tiago Brandão; escrito por Nelson Bocanegra; editado por Luis Jaime Acosta)