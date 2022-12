Rpt-inglés kane trabaja para estar en forma en las etapas finales del mundial

(repite para aclarar título, texto sin cambios)

Por Rohith Nair

RAYÁN, Qatar, 3 dic (Reuters) - El capitán de la selección inglesa, Harry Kane, quiere recuperar su mejor nivel en las fases eliminatorias del Mundial, cuando su equipo más lo necesita, y esto podría empezar el domingo ante Senegal por los octavos de final.

Kane todavía no ha marcado en el torneo pese a ser el máximo artillero de Inglaterra en la eliminatoria con nueve goles, pero lidera la lista de asistencias con tres pases gol.

El atacante ganó la Bota de Oro del Mundial de 2018 con seis goles. Pero cinco de ellos llegaron en la fase de grupos y se lo vio cansado cuando Inglaterra perdió en las semifinales ante Croacia.

El jugador de 29 años dijo el sábado que espera revertir esa tendencia en Qatar, al igual que lo hizo en la Eurocopa del año pasado, cuando marcó cuatro goles en las rondas eliminatorias para que Inglaterra llegue a la final, donde perdió en la tanda de penales contra Italia.

"Creo que probablemente se remonta al Mundial de 2018. Desde el punto de vista físico y tal vez mental, empezamos el torneo muy bien, empecé el torneo con muchos goles y usamos mucha energía", dijo Kane a periodistas.

"A medida que avanzaba el torneo sentí que mi rendimiento quizá bajaba en las últimas fases. Antes de la Eurocopa era consciente de que tenía que hacer lo contrario. Intenté asegurarme de que, física y mentalmente, estaba en el mejor lugar para las fases eliminatorias".

"Y lo he trasladado a este torneo. Me encantaría estar sentado aquí con dos o tres goles ahora, pero creo que la fase de grupos ha ido bien. De cara a la fase eliminatoria, me siento muy bien".

Senegal clasificó para los octavos de final por primera vez en 20 años a pesar de haber perdido a su principal delantero, Sadio Mané, por lesión antes del torneo, pero el seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, dijo que no estaba sorprendido por su progreso.

"Sadio es obviamente un jugador increíble y todos los equipos querrían tenerlo, pero lo que hemos visto de Senegal es que se han hecho muy fuertes en su ausencia", dijo el DT. "Han demostrado un gran espíritu al perderlo, así que sabemos que no supone una diferencia en el nivel del partido para mañana".

Inglaterra está invicta contra equipos africanos en sus 20 enfrentamientos, pero nunca se ha enfrentado a Senegal, que se coronó campeón de África a principios de este año bajo el mando del DT Aliou Cissé. (Reporte de Rohith Nair en Rayán; Editado en español por Javier Leira)

