Rpt-reenvío-verificación-elecciones en méxico: 12 frases examinadas de los debates presidenciales de 2024 

Repite para incluir nuevos suscriptores

Por Sofia Paredes, Martin Vargas, Sofia Diaz y Alejandra Ceballos

21 mayo - Reuters examinó los hechos detrás de 12 de las declaraciones enunciadas por los aspirantes a la presidencia de México durante los tres debates, de cara a las elecciones generales del 2 de junio.

Claudia Sheinbaum, del partido gobernante y quien sostiene una cómoda ventaja en el último sondeo de la encuestadora Mitofsky publicada el 14 de mayo, Xóchitl Gálvez, principal contendiente opositora, y Jorge Álvarez Máynez, del partido Movimiento Ciudadano, tomaron el escenario el 7 y 28 de abril y el 19 de mayo.

Las frases están enlistadas por candidato y en el orden en el que fueron mencionadas durante los debates.

claudia sheinbaum, de la coalición de los partidos morena, verde ecologista de méxico (pvem) y del trabajo (pt).

AFIRMACIÓN: Sheinbaum dijo que los índices de feminicidio a nivel nacional “han bajado más de 40%”.

CUÁNDO: Primer debate

qué sabemos

Esto es engañoso. El dato de disminución referido por Sheinbaum, equivalente a 41.5%, únicamente compara cifras de víctimas del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de dos meses distintos: diciembre de 2018 (101 feminicidios), el primer mes de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador del partido Morena, y febrero de 2024 (59).

El equipo de Sheinbaum respondió a una solicitud de comentarios con la liga a una publicación de la candidata que incluye un gráfico comparando las cifras del SESNPS. La misma gráfica muestra que en 2021, dentro de la gestión de López Obrador, hubo tres meses en los que se registraron cifras más altas: marzo (106), mayo (112) y agosto (111).

La misma cifra de disminución hasta febrero de 2024 fue mencionada en una conferencia matutina de López Obrador, el 19 de marzo.

Si se realiza un comparativo de la cifra acumulada en todo 2018 (919), el último año del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y 2023 (850), el último año completo del que se tienen cifras de López Obrador, la disminución es del 7.51%.

Contabilizar feminicidios es complejo. El delito no fue tipificado a nivel federal hasta 2012 (definido como un homicidio “por razones de género”) y las estadísticas del SESNPS están sujetas a la clasificación otorgada por las fiscalías locales. ONU Mujeres advirtió que solo el 25% de los asesinatos de mujeres y niñas en México en 2023 fueron investigados como feminicidios.

AFIRMACIÓN: Sheinbaum dijo que en este sexenio la inversión extranjera directa alcanzó un “máximo histórico” de 164 mil millones de dólares, “mucho más que lo que el sexenio de Peña Nieto y lo que el sexenio de Calderón no se diga”.

CUÁNDO: Segundo debate

qué sabemos

A esta declaración le falta contexto. Si se comparan las cifras "originalmente publicadas" o preliminares de la Secretaría de Economía, en 2023 se alcanzó una Inversión Extranjera Directa (IED) al cuarto trimestre de 36.1 mil millones de dólares, la más alta en comparación con lo registrado en los dos sexenios anteriores. Pero si el dato se ve bajo la lupa de las cifras actualizadas (ver pestaña de variaciones), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto se obtuvo el dato más alto, en 2013 con 48.3 mil millones de dólares.

El economista James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco, dijo a Reuters que los datos preliminares u “originalmente publicados” de la IED pueden sufrir ajustes importantes con el paso del tiempo, por lo que comparar cifras preliminares y hablar de máximos históricos no es idóneo.

AFIRMACIÓN: Sheinbaum dijo que en este sexenio se canceló el uso de maíz transgénico. “No se puede utilizar”, señaló.

CUÁNDO: Segundo debate

qué sabemos

Esto es parcialmente falso. México aún permite el uso de maíz transgénico para la alimentación de ganado o uso industrial.

A diferencia del decreto presidencial de 2020 sobre el tema, un decreto de febrero de 2023 centró la prohibición al uso de maíz genéticamente modificado en masa y tortillas, definido como “maíz para alimentación humana”.

El decreto también especificó que su uso está permitido para la alimentación animal o uso industrial, implementado para manufacturar productos como cosméticos, textiles o papel, y eliminó la fecha límite de enero de 2024 para su restricción.

AFIRMACIÓN: Sheinbaum dijo que durante el Gobierno de López Obrador, hubo una disminución de secuestros del 74%

CUÁNDO: Tercer debate

qué sabemos

Falta contexto. Esta cifra es cierta si se mide lo reportado en enero de 2019 (161 casos) y abril de 2024 (43), según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) deincidencia delictiva, que únicamente contempla registros de averiguaciones previas y carpetas de investigación. Sin embargo, la evaluación de cifras de secuestro es compleja por la naturaleza del delito y existen otras mediciones para revisar su comportamiento.

De acuerdo con el gráfico mostrado por Sheinbaum en el debate, la reducción correspondería a los meses de diciembre de 2019 y mayo de 2024. Sin embargo, la última información publicada por el SESNSP llega hasta abril de 2024 (43 incidentes). Si se compara este dato con diciembre de 2019 (85 incidentes), la disminución es del 49.1%.

La cifra de la disminución de 73.3% fue mencionada anteriormente durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador el 14 de mayo de 2024.

Si bajo estas cifras del SESNSP se mide el acumulado de 2018 (1,330), el último año del presidente Enrique Peña Nieto y 2023 (506), el último año completo de López Obrador para el que se tienen datos, se aprecia una disminución de 61.95%.

Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, dijo a Reuters que además de contemplar las cifras del SESNSP es necesario contrastar con la “cifra negra” del delito registrada por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Esta cifra estima el porcentaje de casos que no son denunciados y, por tanto, no se reflejan en ninguna estadística.

Según la última encuesta disponible, con datos de 2022, el 86.4% de los casos de secuestro no fueron denunciados (ver página 8) y “se estimaron 79,852 secuestros de algún o alguna integrante del hogar”.

Esto refleja una disminución de lo registrado en 2018 (81,966 delitos), pero un aumento con respecto a 2021 (63,131) (ver página 12).

El equipo de Claudia Sheinbaum no respondió a una solicitud de comentarios sobre los dichos del segundo y tercer debate.

xóchitl gálvez, de la coalición de los partidos acción nacional (pan), revolucionario institucional (pri) y de la revolución democrática (prd)

AFIRMACIÓN: Gálvez dijo: “Hoy el 70% de los niños de México no comprenden lo que leen y el 80% no pueden hacer operaciones aritméticas básicas en la primaria”.

CUÁNDO: Primer debate

qué sabemos

Sin evidencia. La fuente de las cifras mencionadas por Gálvez no está clara, pero mediciones disponibles a estudiantes en México no respaldan esos porcentajes.

La prueba más reciente del Gobierno, el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), que mide a alumnos de sexto año de primaria, es de 2018.

En la categoría Lenguaje y Comunicación, el 49% de los estudiantes obtuvo un dominio insuficiente (o nivel 1). En este nivel pueden localizar información explícita en textos narrativos y expositivos y comprender oraciones simples, según detalla PLANEA. El 59% de los alumnos registró nivel insuficiente en matemáticas, pudiendo resolver operaciones básicas con números naturales.

Otra evaluación disponible, pero para alumnado de 15 años y no de primaria, es el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), elaborado por la OCDE. En la edición más reciente, la de 2022, el 66% de los alumnos mexicanos obtuvo un bajo desempeño en matemáticas, y un 47% registró ese nivel en lectura.

En las tres áreas medidas por la prueba PISA, que incluye ciencias, la media de los estudiantes mexicanos estuvo por debajo del promedio de la OCDE.

AFIRMACIÓN: Hablando de la matrícula escolar, Gálvez dijo que 1,571,000 niños quedaron “fuera de la escuela” durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

CUÁNDO: Segundo debate

qué sabemos

Esto es impreciso. Aunque no está claro a qué niveles educativos se refirió Gálvez, cifras de la Secretaría de Educación Pública registran una disminución mayor en la matrícula educativa.

Entre el ciclo escolar 2018-2019, el primero dentro de la administración de López Obrador, y el de 2023-2024, se observa una disminución de 1,586,288 alumnos en la matrícula del nivel inicial hasta secundaria, grados que contemplan típicamente a estudiantes de 0-14 años. Es decir, la cifra supera la estimación de la candidata por 15,288 personas.

Si también se mide el nivel medio superior (de 15-17 años), la matrícula educativa disminuyó en 1,685,936 estudiantes.

Las cifras fueron obtenidas de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública (DGPPYEE) concentradas en la Estadística histórica 1893-1894 a 2022-2023 y en el Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa.

En lo que va del sexenio, la mayor reducción de matrícula se registró entre 2020 y 2022, durante la pandemia por COVID-19.

AFIRMACIÓN: Xóchitl Gálvez dijo que Sheinbaum, cuando fue delegada de Tlalpan, derrumbó una iglesia.

CUÁNDO: Tercer debate

qué sabemos

A esta declaración le falta contexto. En 2016, cuando Sheinbaum fue delegada de Tlalpan, la demarcación informó haber derribado “por un error” una parte de la Capilla del Señor de los Trabajos, como parte de actividades para remover “obras irregulares” para la ampliación del recinto, construida en un terreno de propiedad de Ciudad de México.

Sheinbaum dijo en mayo de 2016 que el recinto era de lámina y que se habían comenzado a “construir muros sin ningún permiso”, por lo que se realizó una diligencia para destruir dichas adiciones.

El 5 de junio de 2016, El Universal reportó que, tras el incidente, la delegación de Tlalpan acordó la construcción de un centro de arte y una capilla en el mismo predio.

En agosto de 2022, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de México dijo a Reuters que no se demolió una iglesia, sino “una barda que una iglesia se había apropiado ilegalmente”.

AFIRMACIÓN: Gálvez dijo que "la canasta básica" hoy cuesta 138 dólares

CUÁNDO: Tercer debate

qué sabemos

Verdadero. El dato referido por la candidata se acerca al costo de la Canasta Alimentaria en el ámbito urbano, reportada en abril de 2024 por el CONEVAL con un costo de $2,298.82 pesos mexicanos. Esta canasta contempla solo alimentos, y es utilizada por la institución como referencia para delimitar la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI). Más información sobre los productos contemplados aquí.

Los precios de la “canasta básica” reportados por la actual administración contemplan 24 productos, en su mayoría alimentarios, considerados de "primera necesidad", como parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), un acuerdo entre el Gobierno y el sector empresarial para limitar el precio de esos productos en respuesta a la inflación.

Para mayo de 2024, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que este conjunto de 24 productos tenía un costo promedio de 812.07 pesos (aproximadamente 48 dólares).

El equipo de Xóchitl Gálvez no respondió a una solicitud de comentarios sobre estos dichos.

jorge álvarez máynez, candidato de movimiento ciudadano (mc)

AFIRMACIÓN: Máynez dijo que, como senadora, Xóchitl Gálvez presentó cero iniciativas en materia de educación.

CUÁNDO: Primer debate

qué sabemos

Esto es verdadero. Los últimos informes de actividades legislativas disponibles enlistan que Gálvez presentó 63 iniciativas entre septiembre de 2018 y agosto de 2023. Ninguna de ellas centradas en materia de educación.

El sitio web del Senado aloja otras iniciativas propuestas posteriormente por Gálvez, quien desde noviembre de 2023 está con “licencia por tiempo indefinido”. Estas tampoco se enfocan en educación.

Algunas de sus iniciativas mencionan brevemente el tema educativo: como una presentada en abril de 2019 sobre derechos de pueblos y comunidades indígenas, o una en septiembre de ese año en materia de salud.

AFIRMACIÓN: “Yo fui diputado cuando se votó la reforma energética cuando se votó la reforma a la ley del IEPS y que voté en contra”.

CUÁNDO: Segundo debate

qué sabemos

Esta declaración es parcialmente falsa. Álvarez Máynez no era diputado cuando se votó la denominada Reforma energética en 2013, con la que se permitió la inversión privada y extranjera en la industria del petróleo y gas. Esta sí fue votada en contra por la mayoría de los diputados del partido de Álvarez Máynez, Movimiento Ciudadano.

Álvarez Máynez fue diputado federal en la LXIII (2015-2018) y LXV (2021-2024) legislaturas, y cuenta con licencia de su cargo desde el inicio de las actuales campañas electorales.

Con respecto a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), destacan las votaciones del 19 y 29 de octubre de 2015 que reformaron, adicionaron y derogaron disposiciones de la Ley del IEPS, la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Para la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados en ambas sesiones, las votación del candidato se registró como ausente. En la votación en lo particular sobre artículos reservados, discutidos en la sesión del 19 de octubre, sí votó en contra.

En 2016, el político dijo que esas votaciones, junto a las relacionadas con la “Reforma Fiscal” y la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, dieron origen al alza de precios de los combustibles en México, coloquialmente denominado como “gasolinazo”.

En la sesión del 20 de octubre de 2016, cuando se discutieron disposiciones a la ley de ingresos y se aprobó la liberación gradual de precios de gasolinas, Álvarez Máynez votó en contra en lo particular sobre los artículos reservados. Respecto a lo general y en lo particular en los artículos no reservados, su voto se registró como ausente.

AFIRMACIÓN: “El porcentaje de reducción de pobreza en Jalisco y Nuevo León es mucho mayor al de la Ciudad de México y todavía mayor al de la media nacional, 34 y 30 por ciento, contra 26 y 17 por ciento”.

CUÁNDO: Segundo debate

A estas cifras les falta contexto. Los datos referidos por Máynez son matemáticamente correctos, pero este cálculo no es el más adecuado para revisar la disminución de pobreza.

Los números mencionados para cada entidad corresponden al cambio porcentual de las cifras registrados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para 2022 y 2020. Por ejemplo, Nuevo León (cuyo porcentaje fue intercambiado por Máynez con el de Jalisco), registró 24.3% de población en pobreza en 2020 y 16% en 2022, es decir un 34% de "porcentaje de reducción".

Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social de la asociación civil Centro de Estudios Espinosa Yglesias, dijo que, si bien ese cálculo se puede hacer, “es mejor registrar cambios a puntos porcentuales de los porcentajes o cambios porcentuales de las poblaciones en número de personas”.

Además, el especialista dijo que, para obtener una perspectiva adecuada de la evolución de la pobreza, es mejor comparar las cifras de 2018 a 2022 debido al peso de la pandemia por COVID-19 en los datos de 2020.

Bajo estas consideraciones, de 2018 a 2022, tanto Jalisco y la Ciudad de México vieron una disminución de seis puntos porcentuales de en su porcentaje de población en pobreza, mientras que la media nacional se redujo en 5.6 puntos y Nuevo León en 3.3.

El CONEVAL suele reportar las variaciones de sus cifras año con año en puntos porcentuales.

AFIRMACIÓN: Álvarez Máynez dijo que “el PRIAN ya va en tercer lugar”

CUÁNDO: Tercer debate

qué sabemos

Esto es engañoso. Aunque el candidato no mencionó la fuente de su afirmación, dos mediciones que lo colocaron por encima de Xóchitl Gálvez con una ligera ventaja midieron únicamente a población en las entidades de Zacatecas y Jalisco.

La encuesta realizada en la capital de Zacatecas, publicada el 24 de abril por el diario La Jornada, colocó a Álvarez Máynez con 1.3 puntos porcentuales de diferencia arriba de Gálvez.

El sondeo en Jalisco, estado gobernado por Movimiento Ciudadano, fue publicado el 6 de mayo por el periódico Reforma y posicionó a Máynez a un punto porcentual de distancia de Gálvez.

En otros ejercicios recientes a nivel nacional, sin embargo, Gálvez se mantiene en segundo lugar. Por ejemplo, la medición de encuestadora Mitofsky publicada el 14 de mayo y la encuesta de De Las Heras correspondiente al mes de abril.

El equipo de Álvarez Máynez no respondió a una solicitud de comentarios sobre estos dichos.

(Este artículo fue actualizado para reflejar en el segundo párrafo que el segundo debate fue el 28 de abril)

Reuters Fact Check ofrece información confiable mediante sus canales de WhatsApp para México y Estados Unidos. Envíenos un mensaje con el contenido en español que desea que verifiquemos.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales.

Reuters