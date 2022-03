Rpt-rusia ataca base militar cerca de frontera con polonia mientras intensifica su ofensiva, dice ucrania

(Repite para agregar m√°s suscriptores. Texto sin cambios)

Por Pavel Polityuk y Natalia Zinets

Leópolis, ucrania, 13 mar (reuters) - un ataque aéreo ruso el domingo contra una gran instalación militar ucraniana cerca de la frontera con polonia, miembro de la otan, mató a 35 personas e hirió a 134, dijo un responsable ucraniano local, mientras que otros funcionarios informaron de intensos ataques de rusia en todo el país.

Reino Unido dijo que el incidente, a solo 25 kilómetros de la frontera con Polonia, marcó una "escalada significativa" del conflicto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que la OTAN defendería cada centímetro de su territorio si la invasión rusa a Ucrania se extiende a los estados miembros de la alianza de defensa occidental.

Ucrania dijo que instructores militares extranjeros hab√≠an trabajado previamente en el Centro Internacional Yavoriv para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, pero un responsable de la OTAN dijo que all√≠ no hab√≠a personal de la alianza. No qued√≥ claro de inmediato si alg√ļn estado no perteneciente a la OTAN podr√≠a tener representantes all√≠.

El gobernador regional, Maksym Kozytskyy, dijo que los aviones rusos dispararon alrededor de 30 cohetes contra la instalación y agregó que algunos fueron interceptados antes de que impactaran. Al menos 35 personas murieron y 134 resultaron heridas, aseguró. Reuters no pudo verificar su declaración.

La instalación de 360 kilómetros cuadrados es una de las más grandes de Ucrania y la más grande de la parte occidental del país.

El Kremlin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el ataque con misiles informado tan cerca de la frontera con la OTAN, y un breve video informativo del portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia el domingo no mencionó tal ataque.

Reuters vio diecinueve ambulancias con sirenas encendidas conduciendo desde la dirección de las instalaciones de Yaroviv después del ataque informado y humo negro que se elevaba desde el área.

"Rusia ha atacado el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad cerca de Leópolis. Los instructores extranjeros trabajan aquí. Se está aclarando la información sobre las víctimas", dijo el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, en un mensaje en internet.

"violento e inhumano"

Un representante del Ministerio de Defensa de Ucrania dijo a Reuters que el organismo todavía trataba de establecer si había instructores extranjeros en el centro en el momento del ataque.

Ucrania, cuyas aspiraciones de unirse a la OTAN son un gran factor de irritaci√≥n para el presidente ruso, Vladimir Putin, realiz√≥ la mayor√≠a de sus simulacros con pa√≠ses de la alianza de defensa occidental en la base antes de la invasi√≥n. Los √ļltimos ejercicios importantes fueron en septiembre.

En las semanas previas a la invasi√≥n rusa, el ej√©rcito de Ucrania entren√≥ ah√≠, pero seg√ļn medios ucranianos, todos los instructores extranjeros abandonaron el campo de entrenamiento a mediados de febrero, aunque dejaron todo el equipo.

La invasión rusa a Ucrania, lanzada por Putin el 24 de febrero, ha obligado a más de 2,5 millones de personas a cruzar las fronteras y ha atrapado a cientos de miles en ciudades sitiadas.

"Es aterrador lo violento e inhumano que es", dijo a Reuters Olga, una refugiada de Kiev, después de cruzar la frontera con Rumania.

Ucrania inform√≥ de nuevos ataques a√©reos en un aeropuerto en el oeste, fuertes bombardeos en Chern√≠gov, al noreste de Kiev, y ataques en la ciudad sure√Īa de Mykolaiv, donde las autoridades dijeron que nueve personas hab√≠an muerto.

El monitor de derechos humanos de Ucrania dijo que Rusia usó bombas de fósforo en un ataque nocturno en la ciudad de Popasna en la región oriental de Lugansk, calificándolo de "crimen de guerra". Compartió una fotografía que pretendía mostrar el presunto ataque, pero no dijo si Ucrania tenía pruebas concretas. Reuters no pudo verificar de inmediato ninguno de los informaciones.

Si bien las naciones occidentales han tratado de aislar a Putin mediante la imposición de duras sanciones, Estados Unidos y sus aliados están preocupados por evitar que la OTAN se vea involucrada en el conflicto. "No hay personal de la OTAN en Ucrania", dijo el responsable de la OTAN, al ser consultado sobre el tema.

El alcalde de Ivano-Frankivsk, otra ciudad en el oeste de Ucrania, dijo que soldados rusos tambi√©n continuaron atacando su aeropuerto, sin informaciones iniciales de v√≠ctimas. En el este del pa√≠s, las tropas rusas intentaban rodear a las fuerzas ucranianas mientras avanzaban desde el puerto de Mari√ļpol en el sur y la segunda ciudad de J√°rkov en el norte, dijo el Ministerio de Defensa brit√°nico.

J√°rkov ha sufrido algunos de los bombardeos m√°s intensos. Videos de un residente, Teimur Aliev, que apoya para llevar ayuda a los residentes, muestran edificios bombardeados que bordean las calles, autos incendiados llenos de agujeros de metralla y escombros esparcidos.

Las sirenas de ataque a√©reo volvieron a despertar a los residentes en Kiev el domingo por la ma√Īana, en un momento en que en Chern√≠gov, a unos 150 kil√≥metros al noreste, los bomberos rescataron a residentes de un edificio en llamas despu√©s de un fuerte bombardeo, mostr√≥ un video del servicio de emergencia de Ucrania y verificado por Reuters.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el domingo que casi 125.000 personas habían sido evacuadas a través de "corredores humanitarios" acordados con Rusia.

El Kremlin describe sus acciones como una "operación especial" para desmilitarizar y "desnazificar" Ucrania. Pero Ucrania y los aliados occidentales lo denominan un pretexto sin fundamento para una guerra de elección.

(Reportes de las oficinas de Reuters; Escrito por Michael Perry y Philippa Fletcher; Editado en Espa√Īol por Manuel Far√≠as)