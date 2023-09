CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--sep. 13, 2023--

RS Oncology, una empresa de biotecnología en fase clínica que desarrolla terapias innovadoras para erradicar el mesotelioma y otras enfermedades, participó en una colaboración que recientemente ha compartido nuevos datos preclínicos en la Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón IASLC 2023, celebrada en Singapur. Los resultados, presentados por el Dr. Dean Fennell, son fruto de la colaboración entre RS Oncology y otras instituciones de investigación, como la Universidad de Leicester y el Laboratorio Cunniff del Centro Oncológico de la Universidad de Vermont.

“Sarcomatoid tumors are highly resistant to anti-cancer therapies, and many patients run out of available treatment options. Our findings here might have unveiled a druggable ‘Achilles Heel’ against this terrible disease,” said Dr. Fennell, presenting author on the study. Dr. Fennell and Dr. Cunniff shown at lunch during AACR conference 2023. (Photo courtesy of George Naumov)

Los mesoteliomas pueden pasar de una neoplasia epitelioide menos agresiva a una forma sarcomatoide más agresiva. Utilizando mesoteliomas bifásicos como modelo con características epitelioides y sarcomatoides, los investigadores de la Universidad de Leicester, dirigidos por el Dr. Fennell, llevaron a cabo un análisis geoespacial de tejidos de pacientes para explorar las firmas moleculares asociadas a las regiones histológicas.

Mediante sofisticadas herramientas de análisis espacial combinadas con métodos de aprendizaje automático, el grupo descubrió que las regiones sarcomatoides más agresivas presentaban distintas firmas moleculares que impulsaban vías pro tumorales, resistencia a fármacos y mayor potencial metastásico. Estos hallazgos se validaron en una cohorte independiente de 150 tejidos de pacientes con mesotelioma. En particular, las regiones tumorales que contenían tejido sarcomatoide mostraban características de mayor resistencia al estrés oxidativo, una adaptación crítica de las células tumorales para sobrevivir.

,A continuación, en colaboración con el laboratorio del Dr. Brian Cunniff, el equipo evaluó las firmas moleculares de las células tumorales de mesotelioma bifásico humano tras el tratamiento con el inhibidor irreversible de PRX3 RSO-021, que se evalúa actualmente en un ensayo clínico de fase 1/2 en pacientes con derrame pleural maligno causado por tumores sólidos avanzados/metastásicos (NCT05278975). El tratamiento con RSO-021 revirtió las firmas génicas asociadas con la transición epitelial a sarcomatoide, incluida la regulación a la baja de la hipoxia, la glucólisis y los genes asociados a la transición epitelial a mesenquimal (EMT). Estos resultados sugieren que esta transición, que se pensaba que era unidireccional por naturaleza, puede ser dependiente de PRX3, susceptible de potencialidad farmacológica, y ahora reversible.

“ Los tumores sarcomatoides son muy resistentes a las terapias contra el cáncer y muchos pacientes se quedan sin opciones terapéuticas. Nuestros hallazgos podrían haber desvelado un 'talón de Aquiles' farmacológico contra esta terrible enfermedad", afirma el Dr. Fennell, autor principal del estudio. "Poder tratar estos tumores con RSO-021 y revertirlos a neoplasias epitelioides podría retrasar o incluso prevenir la aparición de las características más agresivas asociadas al mesotelioma. Además, RSO-021 podría sensibilizarlos a otros tratamientos."

Información de la presentación Número de resumen: MA17.11 Sesión:MA17 - Current Standards and Future Directions in Mesothelioma Título: Spatial Transformation in Mesothelioma Involves a Hypoxia-TGF Beta-EMT Axis that is Reversible via PRX3 Inhibition Fecha: Martes, 12 de septiembre, 10:45 AM UTC +8

Acerca de RS Oncology RS Oncology (RSO) es una empresa de biotecnología de fase clínica con sede en Cambridge, Massachusetts, cuya misión es erradicar el mesotelioma y otras enfermedades en todo el mundo mediante una ciencia novedosa y un modelo empresarial innovador.

