RSF critica la detención de periodistas chinos tras publicar un reportaje sobre corrupción

PEKÍN, 4 feb (Reuters) -

Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó el martes la detención de dos periodistas independientes chinos, uno de ellos un destacado ⁠reportero de investigación, tras publicar ⁠un reportaje en el que acusaban de corrupción a un cargo del suroeste de China.

La organización con sede en París dijo que los periodistas Wu ⁠Yingjiao y ‌Liu Hu, ​que se ganaron el reconocimiento nacional hace más de una década por destapar casos ​de corrupción entre figuras de alto nivel, fueron detenidos el domingo en la provincia ‌de Sichuan.

"Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional ‌para que intensifique la presión sobre el ​régimen chino, en lugar de perseguir una normalización de las relaciones que solo permite una mayor represión", dijo Aleksandra Bielakowska, directora de defensa de RSF para la región de Asia-Pacífico.

Esa represión permitió a las autoridades seguir persiguiendo a periodistas fiables, añadió Bielakowska.

La detención de los dos periodistas puso de relieve el entorno "restrictivo y hostil" para el periodismo independiente en China, dijo en un comunicado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de ⁠China no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el informe ni sobre otro, con una perspectiva global, ​publicado el miércoles por Human Rights Watch, con sede en Nueva York.

En un comunicado emitido el lunes, la policía de la capital provincial de Chengdú dijo que estaba investigando a un hombre de 50 años apellidado Liu, a otro de 34 años apellidado Wu y a otras personas por sospecha de "realizar acusaciones falsas" y "operaciones comerciales ilegales". Los hombres fueron sometidos a "medidas ⁠coercitivas penales", añadió el comunicado, utilizando un término legal que normalmente se refiere a la detención.

Varios medios ​de comunicación chinos y RSF identificaron a los dos periodistas detenidos como Liu Hu y Wu Yingjiao.

La policía de Chengdú no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de Reuters.

Las detenciones se produjeron tras ‍la publicación, el 29 de enero, de un reportaje de investigación conjunto en la red social WeChat que examinaba la presunta corrupción de Pu Fayou, secretario del Partido Comunista del condado de Pujiang, en Sichuan.

No fue posible contactar de inmediato con Pu para recabar sus comentarios.

Desde entonces, el informe ha sido eliminado de ​WeChat, una medida habitual de los censores en casos que implican revelaciones delicadas sobre el Gobierno. Liu es un antiguo reportero de investigación del periódico New Express, con sede en la ciudad meridional de Cantón. (Información de Liz Lee ‍y la redacción de Pekín; edición de Antoni Slodkowski, Michael Perry y Clarence Fernandez)