RSF pide liberar a periodistas en Venezuela y permitir ingreso de prensa extranjera

La organización Reporteros Sin Fronteras saludó este jueves la liberación de presos políticos en Venezuela pero pidió a su gobierno "que extienda el gesto" para dejar en libertad a periodistas que siguen encarcelados en ese país.

Desde la ciudad fronteriza de Cúcuta, del lado colombiano, la organización pidió también que se autorice el ingreso de unos 200 comunicadores extranjeros que desean llegar a Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos del sábado que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

El gobierno exige visas de trabajo para la prensa, pero muchos no han obtenido respuesta a las solicitudes.

Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta interina, anunció la liberación de presos por razones políticas, incluidos extranjeros.

La RSF solicitó igual medida para "todos los periodistas" y garantías para que la prensa trabaje sin "restricciones", dijo a la AFP Fabiola León, oficial de Investigación para América Latina de la organización.

Según RSF al menos seis periodistas permanecen encarcelados en Venezuela por sus actividades profesionales.

El 5 de enero, fuerzas venezolanas detuvieron temporalmente a 14 periodistas durante la investidura de la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, en la Asamblea Nacional en Caracas, la mayoría de medios extranjeros, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela.

Desde entonces, otros cuatro periodistas han sido detenidos en la frontera, dos de ellos de España, uno de México y uno de Colombia, indicó RSF en un comunicado al precisar que todos fueron liberados pocas horas después.

Varios de los periodistas extranjeros que están en Cúcuta ignoraron las advertencias y se arriesgaron a pasar como turistas o bajo otros argumentos, pero fueron detenidos.

Algunos estuvieron en manos de las autoridades venezolanas durante apenas horas sin complicaciones y otros por casi un día de interrogatorios y revisión de sus teléfonos y redes sociales.

El periodista colombiano Jeff Sierra del medio Testigo Directo se aventuró el miércoles a ingresar como turista junto a un colega mexicano-estadounidense, pero luego de ser detenidos pasaron "14 horas en la frontera".

"Fue para mí una tortura", dijo a la AFP al describir su detención "en unos cuartos que tenían cadenas en el suelo y unas correas" para crear "prisión psicológica".

"Nos amenazaron en varias oportunidades" de "que nos iban a meter presos, de que nos iban a mandar a Caracas, de que nos iban a esposar, que tenían las esposas listas", dijo.

"En un momento crucial para que el mundo comprenda lo que está ocurriendo en Venezuela y las consecuencias de la intervención de Estados Unidos, Reporteros Sin Fronteras insta a las autoridades a permitir la entrada de periodistas extranjeros al país y a dejar de restringir el trabajo de los medios locales", dijo la organización en un comunicado.

A Sierra le revisaron todas sus fotos, videos y audios del teléfono portátil y borraron material periodístico vinculado a esta cobertura. Otros perdieron sus recuerdos personales.