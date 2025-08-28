Ruanda dice que siete deportados llegaron desde EEUU en agosto dentro de su acuerdo con Washington

KIGALI, Ruanda (AP) — Siete migrantes fueron trasladados en agosto desde Estados Unidos a Ruanda bajo un acuerdo de deportación con Estados Unidos, informaron el jueves las autoridades del país del este de África.

Ruanda dijo a principios de agosto que aceptaría hasta 250 deportados de Estados Unidos.

Yolande Makolo, portavoz del gobierno ruandés, afirmó en un comunicado que "el primer grupo de siete migrantes seleccionados llegó a Ruanda a mediados de agosto".

Ruanda es uno de los cuatro países africanos que han alcanzado acuerdos de deportación con Washington. Los otros son Uganda, Eswatini y Sudán del Sur.

No se proporcionó información sobre las identidades de los deportados enviados a Ruanda este mes.

Han sido "alojados por una organización internacional" con visitas de la Organización Internacional para las Migraciones, así como representantes de los servicios sociales ruandeses, señaló Makolo.

"Tres de las personas han expresado su deseo de regresar a sus países de origen, mientras que cuatro desean quedarse y construir sus vidas en Ruanda", dijo Makolo.

Además del alojamiento, los que reciban luz verde para establecerse en Ruanda recibirán capacitación laboral y atención médica, señaló.

El gobierno de Trump ha sido objeto de escrutinio por los acuerdos secretos que ha hecho con países africanos para aceptar deportados. Las autoridades enviaron a ocho hombres de Sudán del Sur, Cuba, Laos, México, Myanmar y Vietnam a Sudán del Sur a principios de julio después de que un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos despejara el camino para sus deportaciones.

Estados Unidos también deportó a cinco hombres que son ciudadanos de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos al reino Eswatini, en el sur de África, donde el gobierno dijo que permanecerán en confinamiento solitario en prisión por un período de tiempo indeterminado.

Uganda también ha aceptado un trato con Estados Unidos para aceptar migrantes deportados siempre que no tengan antecedentes penales y no sean menores no acompañados. Funcionarios estadounidenses han dicho que quieren deportar a Uganda al salvadoreño Kilmar Ábrego García, un detenido de alto perfil tras una publicitada saga judicial que incluyó su deportación por error a El Salvador y su repatriación a Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.