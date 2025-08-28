Ruanda recibe a siete migrantes bajo acuerdo con EEUU sobre deportaciones

Un primer grupo de siete migrantes llegó a Ruanda como parte de un acuerdo para recibir a deportados de Estados Unidos, informó el jueves el gobierno del país africano.

"El primer grupo de siete migrantes seleccionados llegó a Ruanda a mediados de agosto (...) Tres de los individuos expresaron su deseo de regresar a sus países de origen y cuatro desean permanecer y rehacer sus vidas en Ruanda", declaró a AFP Yolande Makolo, portavoz del gobierno.

Ruanda anunció el 5 de agosto que recibiría hasta 250 migrantes desde Estados Unidos y que podrá "aprobar a cada individuo propuesto para su reubicación".

Estados Unidos emprendió una campaña de deportación de migrantes, y el gobierno de Donald Trump negoció polémicos acuerdos para enviar a los deportados a terceros países, incluyendo El Salvador, Uganda y Sudán del Sur.

Ruanda aceptó participar en el acuerdo con Washington porque "casi toda familia ruandesa ha experimentado las dificultades del desplazamiento", declaró Makolo semanas atrás.

Aseguró que quienes llegan a Ruanda recibirán capacitación, atención en salud y alojamiento.

Defensores de los derechos humanos advierten que el envío de deportados a terceros países podría violar el derecho internacional si llegan a países donde enfrentan riesgo de sufrir tortura, secuestro u otros abusos.

Ruanda, con unos 13 millones de habitantes, afirma ser uno de los países más estables de África, y ha sido elogiado por su infraestructura moderna.

Pero el gobierno del presidente Paul Kagame ha sido acusado de abusos de derechos humanos y represión de disidentes políticos y de la libertad de prensa.